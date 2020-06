Welche neuen Stadien hat FIFA 21? Eines ist schon bekannt

In FIFA 21 könnt ihr in zahlreichen Stadien der realen Fußballwelt virtuell auflaufen, an denen EA Sports die Lizenzen hält. Fans erwarten mit Spannung, welche neuen Stadien sich EA dieses Jahr sichern konnte. Die komplette Stadion-Liste von FIFA 21 ist noch nicht bekannt, jedoch entdeckten die Fans bereits eine neue Arena.

Welche Stadien hat FIFA 21? FIFA 20 konnte zum Release mit 90 lizenzierten Stadien aufwarten, die auf der ganzen Welt verteilt waren und aus verschiedenen Ligen stammten. FIFA 21 wird wohl mit einer ähnlichen Anzahl und Diversität an „echten“ Stadien veröffentlicht werden, wobei die komplette Stadionliste vermutlich erst Mitte oder Ende September 2020 enthüllt wird. In den letzten Jahren kam die offizielle Liste stets Mitte September (am 17.9. bei FIFA 20). Da sich bei FIFA 21 der Release allerdings um 2 Wochen nach hinten schiebt, rechnen wir auch mit einem späteren Stadien-Reveal.

Bis dahin haben die Fans noch Zeit, Wunschlisten zu erstellen und für ihr Lieblingsstadion auf einschlägigen FIFA-Seiten zu voten. Zudem wird es im Laufe des Sommers immer wieder Enthüllungen geben, welche Lizenzen sich EA Sports ergattern konnten und welche an Konami für das Konkurrenz-Spiel „Pro Evolution Soccer“ gingen.

Providence Park ist in FIFA 21

Dieses neue Stadion ist bereits bekannt: Im ersten Trailer von FIFA 21 sind einige Spielszenen zu sehen, wobei die Kamera mehrfach die Fans auf den Rängen mitsamt der Stadionatmosphäre einfängt. Hierbei entdeckten die Fans kurze Szenen aus einem Stadion, das es bisher noch in keinem FIFA-Ableger gab: den Providence Park. Zu sehen ist dieses Stadion ab Minute 1:24, auch wenn aufgrund des grünen Rauchs nur wenig zu erkennen ist:

Das ist der Providence Park: Dieses Stadion, das rund 25.000 Zuschauer fasst, ist die Heimstätte der Portland Timbers. Die Portland Timbers spielen seit der Saison 2011 in der MLS, der Major League Soccer. Das ist die höchste Spielklasse des nordamerikanischen Fußballs. Die Portland Timbers tragen ein grünes Heimtrikot, was zu dem grünen Rauch und den Fan-Trikots im Trailer passt.

Bestätigt wird die Entdeckung des Providence Parks in FIFA 21 vom offiziellen Twitter-Account der Portland Timbers. Sie schreiben: „Was ist das?“ und markieren das Video an der entsprechenden Stelle:

In den Kommentaren ist die Freude der Portland-Timbers-Fans gewaltig. Einer schreibt: „Verdammt, jetzt muss ich die PS5 und FIFA 21 doch holen“.

Welche Stadien aus Nordamerika sind noch im Spiel? FIFA 20 wurde mit 5 nordamerikanischen Stadien veröffentlicht. Falls es keine Änderungen an den Lizenzen gibt, sind diese auch in FIFA 21 wieder dabei:

BC Place Stadium (Vancouver Whitecaps, Kanada)

(Vancouver Whitecaps, Kanada) Centurylink Field (Seattle Sounders FC, USA)

(Seattle Sounders FC, USA) Mercedes-Benz-Arena (Atlanta United, USA)

(Atlanta United, USA) Dignity Health Sports Park (LA Galaxy, USA)

(LA Galaxy, USA) Red Bull Arena (New York Red Bulls)

Weitere neue, nordamerikanische Stadien sind noch nicht bekannt. FIFA-Fans auf reddit hoffen jedoch, dass die Szene im Trailer ein Teaser sei, dass möglicherweise alle neue MLS-Stadien in FIFA 21 sein werden.

Stadion-Wunschliste für FIFA 21 – Was ist mit der Allianz Arena?

Diese Stadiums wünschen sich Fans weltweit: Auf großen, englischsprachigen Seiten wie fifplay laufen bereits Abstimmungen, bei denen Fans für neue Stadien voten können, die sie sich in FIFA 21 wünschen.

Bei fifplay nahmen bereits über 75.000 Fans teil – mit diesem vorläufigen Ergebnis:

Stadio Comunale Luigi Ferraris (Genua, Italien) – 24% aller Stimmen Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul, Türkei) – 10% Stadio San Nicola (Bari, Italien) – 10% Stadio Via del Mare (Lecce, Italien) – 7% Stade Bollaert-Delelis (Lens, Frankreich) – 6% Stadio San Filippo (Sizilien, Italien) – 5%

Auffällig ist, dass vor allem Stadien aus Italien die vorderen Plätze einnehmen. Bei einer Umfrage von fifauteam mit deutlich weniger Teilnehmern liegen hingegen weltbekannte Stadien wie Camp Nou oder der Celtic Park weiter vorne. Die Rechte am Camp Nou von Barcelona liegen allerdings seit Jahren bei Konami.

Bedenkt, dass es sich hierbei um internationale Abstimmungen handelt. Würde man nur Bundesliga-Fans fragen, wären sicherlich Stadien wie die Allianz Arena weiter vorne. Bei fifplay fielen bislang nur 1% der Stimmen auf die Münchner Allianz Arena.

Allianz Arena in FIFA 19

Gibt‘ schon Infos zur Allianz Arena in FIFA 21? Die Spielstätte des FC Bayern fehlte in FIFA 20. Denn Konami konnte sich die Rechte daran exklusiv sichern. Wie lange diese Partnerschaft besteht, ist jedoch nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich um einen mehrjährigen Vertrag, vielleicht konnte EA Sports aber auch schon dieses Jahr um die Allianz Arena mitbieten.

Vor FIFA 17 ging der FC Bayern eine Partnerschaft mit EA Sports ein, was dazu führte, dass FIFA-Fans drei Jahre lang eine „erlebnisechte“ Darstellung der Allianz Arena in den FIFA-Ablegern vorfinden konnten. Wie lange sie jetzt noch darauf verzichten müssen, bleibt abzuwarten.

Mehr Atmosphäre in den Stadien von FIFA 21

Das sagt EA Sports bisher offiziell zu Stadien in FIFA 21: Eine Stadionliste wurde von EA noch nicht herausgegeben. Jedoch versprechen sie auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X eine aufgewertete Stadionatmosphäre. So sollen

das „Deferred lighting & rendering“ mehr Realismus und „noch authentischeren Fußball in sämtlichen Stadionbereichen“ liefern,

eine „Atmosphäre der nächsten Generation“ und ein besseres Stadionerlebnis durch „Fanreaktionen und explosive Emotionalität“ möglich werden

und ihr sollt optisch und akustisch in den Profisport hineinversetzt werden.

Welche neuen Stadion wünscht ihr euch in FIFA 21?