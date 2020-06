Ihr könnt jetzt die Ultimate Edition von FIFA 21 für PS4, Xbox One und PC vorbestellen. Diese spezielle Edition umfasst endlich auch Vorteile für Karrieremodus-Fans – und nicht nur FUT-Boni wie in den Jahren zuvor. Es gibt in der 2020er-Version auch einen zeitlimitierten Inhalt.

Das ist die Ultimate-Edition von FIFA 21: EA Sports bietet den diesjährigen FIFA-Ableger in drei Editionen an, die sich im Preis und im Inhalt unterscheiden. So gibt es

die Standard-Edition für 59,99 € (PC), 69,99 € (PS4, Xbox One)

die Champions-Edition für 79,99 € (PC), 89,99 € (PS4, Xbox One)

und die Ultimate-Edition für 89,99 € (PC), 99,99 € (PS4, Xbox One)

Die Ultimate-Edition ist somit die teuerste Version von FIFA 21, die im Grunde alle Boni der günstigeren Editionen umfasst und obendrauf zusätzliche Boni gewährt. Da sie mit knapp 100 Euro für die Konsolen ordentlich zu Buche schlägt, fragen sich momentan viele Spieler: „Lohnt sich die Ultimate-Edition wirklich für mich?“

Die FIFA 21 Ultimate-Edition im Überblick:

Release: 06. Oktober 2020

06. Oktober 2020 Plattformen: PS4, Xbox One, PC (Steam, Origin)

PS4, Xbox One, PC (Steam, Origin) Preis: 89,99 € (PC), 99,99 € (PS4, Xbox One)

89,99 € (PC), 99,99 € (PS4, Xbox One) Was ist mit PS5, Xbox Series X? Wann FIFA 21 auf den Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X erscheint, ist noch nicht bekannt. Kauft ihr FIFA 21 aber für PS4 oder Xbox One, erhaltet ihr dann die entsprechende Next-Gen-Version ohne zusätzliche Kosten

Das steckt in der Ultimate Edition von FIFA 21 als Vorbesteller-Boni

Alle Vorbesteller-Vorteile der Ultimate Edition von FIFA 21

Wir schauen uns alle Vorteile der Ultimate-Edition nun detailliert an und geben eine Einschätzung, ob diese die 100 Euro wert sind. Sucht ihr einen schnellen Überblick über alle Editionen von FIFA 21, findet ihr sie hier.

Das bietet die Ultimate Edition von FIFA 21:

3 Tage Vorabzugriff

Karrieremodus-Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial

Bis zu 24 Seltene Gold-FUT-21-Packs

1 Coverstar-FUT-Leihobjekt für 5 FUT-Partien

1 FUT Ambassador-Leihspielerwahl

Special-Edition-FUT-Trikots und Stadionobjekte

Zeitlimitiertes Angebot: OTW-Karte für FUT 21 (untauschbar)

FIFA 21 mit Early Access – Ihr spielt das Spiel als einer der Ersten

Das ist der Vorteil: FIFA 21 hat eigentlich erst am 9. Oktober den weltweiten Release. Mit der Ultimate-Edition könnt ihr aber schon 3 Tage im Voraus durchstarten. Der Frühzugang (Early Access) für FIFA 21 ist der 6. Oktober 2020.

Lohnt sich das für mich? Der 3-Tage-Vorabzugang spielt für viele FIFA-Fans eine wichtige Rolle. Er gilt als ein Hauptargument, warum sich Spieler eine Spezial-Edition der jährlichen Fußball-Simulation gönnen.

Den meisten Fans geht es dabei darum, dass sie nicht direkt den anderen Spielern im Ultimate-Team-Modus hinterherhängen. Denn gerade zu Beginn von FUT 21 gilt es, sich schnell ein schlagkräftiges Team aufzubauen, um in den Online-Modi konkurrenzfähig zu sein. Man möchte nicht den anderen zusehen, wie sie die ultimativen Teams aufbauen, während man selbst noch 3 Tage Däumchen drehen muss. Allein für diesen Frühstart zahlen viele Fans den Aufpreis – die restlichen Boni spielen für sie nur eine Nebenrolle.

Wenn auch ihr in den Online-Modi wie FUT 21 oder Pro Clubs von Anfang an vorne mit dabei sein wollt, ist eine Edition mit Early-Access also Pflicht.

Allerdings ermöglicht euch auch die Champions-Edition den Early-Access. Und die ist 10 Euro günstiger als die Ultimate-Edition. Es braucht also noch weitere Argumente, damit die teuerste Version überzeugt.

Karrieremodus-Nachwuchtalent mit großem Potential

Das ist der Vorteil: Ihr bekommt für den Karrieremodus von FIFA 21 ein „Nachwuchstalent aus der eigenen Jugend mit Weltklasse-Potenzial“.

Das bedeutet: Wenn ihr in der FIFA-21-Karriere euren ersten Verein, den ihr managen wollt, auswählt, erhaltet ihr für diesen Verein das Nachwuchstalent. Das Talent soll dabei ein „local youngster“ sein – sprich, die Nationalität des Spielers entspricht dem Land, in dessen Liga ihr euer Team verwaltet.

Dazu schreibt EA Sports, dass dieser Bonus in Form eines lokalen Nachwuchsspielers für jeden Spielstand gilt, den ihr auf eurem Profil anlegt. Er wird auch von PS4 zu PS5 und von Xbox One zu Xbox Series X übertragen.

Das ist das Besondere an diesem Bonus: In den letzten Jahren, wie bei FIFA 20 und FIFA 19, gab es mit den Spezial-Editionen ausschließlich Boni für FUT. In FIFA 21 dürfen sich nun endlich auch Karrieremodus-Fans über einen Vorteil freuen, wenn sie sich eine Spezial-Edition kaufen.

Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass EA Sports dieses Jahr dem Karrieremodus mehr Liebe schenkt – was die Fans seit Jahren fordern.

Lohnt sich das für mich? Falls ihr keine Karriere zockt, profitiert ihr von dem Nachwuchstalent überhaupt nicht. Ansonsten dürfte dieser Bonus eine nette und willkommene Überraschung sein. Schließlich macht es für viele Fans gerade das Karriere-Feeling aus, junge Nachwuchsspieler auszubilden, deren Potential auzuschöpfen und sie zu Weltklasse-Spielern zu formen.

Bedenkt jedoch, dass ihr den Nachwuchsspieler auch mit der Champions-Edition erhaltet. Spielt ihr ausschließlich die Karriere, könnt ihr euch also die 10 Euro extra für die Ultimate-Edition sparen. Die Standard-Version bietet diesen Bonus nicht.

24 Seltene Gold-Packs in FUT 21

Das ist der Vorteil: Nur mit der Ultimate Edition erhaltet ihr 12 Wochen lang jede Woche 2 Seltene Gold-Packs als Vorbesteller-Bonus. Insgesamt also 24 Extra-Packs.

Mit der Champions-Edition erhaltet ihr halb so viele Seltene Gold-Packs, also 12

Mit der Standard-Edition erhaltet ihr 3 Seltene Gold-Packs

Lohnt sich das für mich? Wenn ihr 10 Euro mehr ausgebt, erhaltet ihr 12 Seltene Gold-Packs mehr im Vergleich zur Champions-Edition. Eines dieser Packs kostet normalerweise 25.000 Münzen oder 500 FIFA Points. Sprich, ihr bekommt Packs im Wert von 6000 FIFA Points (12 x 500).

6000 FIFA Points entsprechen rund 50 Euro (100 FIFA Points kosten 0,99 Euro, es gibt aber mehrere Bundles mit Bonus-FIFA-Points. 12.000 FIFA Points kosten 99,99 Euro).

Wenn ihr ohnehin dazu bereit seid, zusätzliches Geld in FUT 21 zu investieren, lohnt sich die Ultimate Edition preislich allemal. Jedoch gilt hierbei zu bedenken, dass ihr die 24 Extra-Packs nicht alle auf einen Schlag öffnen könnt, sondern eben lediglich pro Woche zwei Stück.

Weitere FUT-Boni in FIFA 21

Das ist das zeitlimitierte Angebot: Wenn ihr die Ultimate-Edition bis zum 14.08.2020 vorbestellt, erhaltet ihr einen untauschbaren OTW-Spieler für FUT 21. Das Angebot ist zeitlich begrenzt und gilt auch ausschließlich für die Ultimate-Edition. OTW steht für „Ones to Watch“ und beschreibt dynamische Spieler-Karten, die sich im Laufe der Saison automatisch verbessern können – sofern der Spieler im realen Fußball gute Leistungen zeigt.

Das ist das Coverstar-FUT-Leihobjekt: Für 5 FUT-Partien erhaltet ihr ein Coverstar-Leihobjekt. Hierzu schreibt EA Sports, dass sie die neuen Cover-Stars erst in den kommenden Wochen enthüllen werden, allerdings sollen diese einen großen Boost für eure FUT-Clubs bieten. Alle Vorbesteller einer beliebigen FIFA-21-Edition erhalten einen Leihspieler.

Das ist die FUT-Ambassador-Spielerwahl: Für 3 FUT-Partien dürft ihr einen von drei Spielerobjekten wählen. Hierbei handelt es sich um die „FUT-Botschafter“, mit denen EA Sports für FUT 21 werben wird. Welche Spieler das sind, wird erst noch bekannt gegeben. Alle Vorbesteller einer beliebigen FIFA-21-Edition erhalten diesen Bonus.

Das sind die Trikots und Stadionobjekte: Ein paar kosmetische Objekte für FUT 21 erhalten alle Vorbesteller einer beliebigen FIFA-21-Edition.

Lohnt sich das für mich? Die OTW-Karten sind bei vielen FUT-Spielern sehr begehrt. Allerdings benötigt ihr viel Glück, um wirklich eine gute und brauchbare OTW-Karte zu ziehen. Denn welche ihr bekommt, hängt vom Zufall ab. Und da die OTW-Karte aus dem Vorbesteller-Bonus untauschbar ist, könnt ihr sie nicht für viele Münzen verscherbeln.

Die restlichen FUT-21-Boni sind „nice to have“, aber kein Kaufargument für die Ultimate-Edition.

Fans wünschen sich Crossplay in FIFA 21 – das sagt EA dazu

Ultimate-Edition kaufen – Ja oder Nein?

Holt euch die Ultimate-Edition von FIFA 21, wenn ihr …

unbedingt am 6. Oktober durchstarten wollt

euren Fokus klar auf FUT 21 legt und dort jeden Vorteil wollt, den ihr kriegen könnt

ohnehin zusätzliches Geld in FUT 21 investieren werdet

regelmäßig in FUT 21 einloggen könnt, um euch die wöchentlichen Boni zu holen

zusätzlich einen netten Bonus im Karrieremodus abgreifen wollt

Spart euch die Ultimate-Edition von FIFA 21, wenn ihr …

kein Problem damit habt, später als andere Spieler in FIFA 21 einzusteigen

nur gelegentlich oder gar nicht FUT 21 spielt

im Karrieremodus auf einen garantierten Nachwuchsspieler mit großem Potential verzichten könnt

Dann kommt ihr mit der Standard-Edition deutlich günstiger weg. Wollt ihr aber den Karrieremodus-Bonus auf jeden Fall, FUT 21 interessiert euch aber weniger, seid ihr mit der Champions-Edition besser beraten.

Welche Edition holt ihr euch?

Den Reveal-Trailer sowie erste Infos zu FIFA 21 erhaltet ihr hier: FIFA 21: Release-Datum ist später als gedacht, seht jetzt den 1. Trailer