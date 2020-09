Die neuen Jubel aus FIFA 21 zeigen wir euch hier in der Liste mit Bildern und Tastenkombinationen. So jubelt ihr auf PS4, Xbox One und PC.

Was bringen die Jubel in FIFA 21? Um die eigenen Tore anständig zu feiern, gibt es in FIFA haufenweise Jubel-Animationen. Dabei kommen in jedem Jahr neue Jubel dazu – so auch in FIFA 21. Ganze 14 neue Jubel haben es ins Spiel geschafft.

Jeder Jubel hat dabei eine eigene Tastenkombination, sodass Ihr diese gezielt ausführen könnt. Wir geben sie für PS4- und Xbox-Controller an.

Alle neuen Jubel in der Übersicht

Neue Jubel mit Tastenkombinationen und Bildern:

A – X-Taste drücken (A-Taste drücken) – Signature Jubel

Torjubel „A“

Binoculars – X-Taste drücken (A-Taste drücken) – Signature Jubel

Torjubel „Binoculars“

Cry Baby – Dieser Jubel kann ausgeführt werden, wenn man auf eine Kamera zuläuft

Torjubel „Cry Baby“

Peace – R1 gedrückt halten und doppelt Viereck drücken (RB halten, doppelt B)

Torjubel „Peace“

Selfie – Dieser Jubel kann ausgeführt werden, wenn man auf eine Kamera zuläuft

Torjubel „Selfie“

Disbelief – R2 gedrückt halten und den rechten Stick nach unten gedrückt halten (RT halten und den rechten Stick nach unten halten)

Torjubel „Disbelief“

Knee Slide Spin – L1 gedrückt halten und den rechten Stick nach oben, rechts, unten, links bewegen (LB halten und den rechten Stick nach oben, rechts, unten, links bewegen)

Torjubel „Knee Slide Spin“

Royal Wave – Kreis-Taste drücken (B-Taste drücken)

Torjubel „Royal Wave“

Finger Twist – X-Taste drücken (A-Taste drücken) – Signature Jubel

Torjubel „Finger Twist“

Dance and Spin – R2 gedrückt halten und den rechten Stick zweimal nach rechts flicken (RT halten und den rechten Stick zweimal nach rechts flicken)

Torjubel „Dance and Spin“

Hop and Point – R2 gedrückt halten und den rechten Stick zweimal nach unten flicken (RT halten und den rechten Stick zweimal nach unten flicken)

Torjubel „Hop and Point“

Surf and Flex – L2 gedrückt halten und den rechten Stick nach unten und nach oben flicken (LT gedrückt halten und den rechten Stick nach unten und nach oben flicken)

Torjubel „Surf and Flex“

Relax – R2 gedrückt halten und den rechten Stick nach links gedrückt halten (RT gedrückt halten und den rechten Stick nach links gedrückt halten)

Torjubel „Relax“

Selfie – Dieser Jubel kann ausgeführt werden, wenn man auf eine Kamera zuläuft

Torjubel „Camera Swipe“

Hinweis: Manche Jubel können in FIFA 21 nur von bestimmten Spielern ausgeführt werden. Dazu zählen die neuen Jubel „A“ von Dele Alli sowie die Jubel „Binoculars“ und „Finger Twist“.

Alle neuen Torjubel von FIFA 21 im Video

Das ist zu sehen: Wenn euch bewegtes Material lieber ist, dann könnt ihr hier die neuen Jubel-Animationen im offiziellen Video von EA anschauen:

Freut ihr euch über die neuen Jubel in FIFA 21 und werdet ihr sie probieren, sobald das Spiel raus ist? Hier ist alles, was ihr sonst noch zum Release wissen müsst.