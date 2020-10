FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Zum Schluss sollte man immer im Kopf behalten, dass der Markt sich ständig ändert. Ein Haaland zum Beispiel kostete noch vor einer Woche doppelt so viele Münzen und stürzte plötzlich stark ab. Dafür sorgte ein Markt-Crash, der viele Spieler billiger machte . Achtet also immer genau auf die Preis-Entwicklungen eurer Spieler.

Welche Spieler lohnen sich? Es kommt drauf an, was ihr haben wollt. Für euer Team reicht es, wenn ein Spieler stärker als eure aktuellen Optionen ist und gut in die Mannschaft passt.

