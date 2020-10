FIFA 21 TOTW 4: Predictions zum neuen Team der Woche – mit Müller

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, erwartet uns das neue TOTW 4 (Team of the Week) in FIFA 21. Welche Spieler könnten dieses mal im Team der Woche stehen?

Was ist das Team of the Week? Das Team der Woche erscheint jeden Mittwoch und bringt neue Spezialkarten zu Ultimate Team. Es belohnt insgesamt 23 Spieler mit starken Inform-Karten für herausstechende Leistungen im realen Fußball. Diese Karten sind dann entweder mit viel Glück aus Packs zu ziehen, oder man kann sie sich auf dem Transfermarkt holen. Außerdem stecken sie in den Player Picks aus der Weekend League.

Was sind TOTW Predictions? Bei den TOTW-Predictions handelt es sich um Vorhersagen, welche Spieler im Team der Woche landen können. Jedes Wochenende beobachtet die FUT-Community, welche Spieler starke Leistungen lieferten und eine Spezialkarte verdient hätten.

Diese Vorhersagen können eine Idee liefern, wie das TOTW 4 am Mittwoch aussehen könnte. Diese Spekulationen kann man dann wiederum für geschicktes Trading mit dem TOTW verwenden. Mehr dazu erfahrt ihr in unseren Trading-Tipps zu FIFA 21.

Wichtig: Eine Garantie auf korrekte Spieler liefern die Predictions nicht, es handelt sich um Spekulationen. Das TOTW kann am Ende auch anders aussehen.

Vorhersage zum Team of the Week 4 in Ultimate Team

Die Vorhersagen stammen von dem FIFA-YouTuber Kieron SSF (via YouTube). Die Predictions sind voll mit spannenden Karten, wie Müller, Mbappé oder auch Timo Werner.

Torhüter:

TW: Jan Oblak (Atletico Madrid)

TW: Nahuel Guzman (Tigres)

Verteidiger:

IV : Dakonam Djene (Getafe)

: Dakonam Djene (Getafe) IV : Connor Goldson (Rangers)

: Connor Goldson (Rangers) LV : Tommaso Augello (Sampdoria)

: Tommaso Augello (Sampdoria) LV: Philipp Max (PSV Eindhoven)

Mittelfeld:

ZOM : Dani Olmo (RB Leipzig)

: Dani Olmo (RB Leipzig) ZM : Raphael Holzhauser (Beerschot)

: Raphael Holzhauser (Beerschot) ZOM : Thomas Müller (Bayern München)

: Thomas Müller (Bayern München) LM : Jonathan Bamba (LOSC Lille)

: Jonathan Bamba (LOSC Lille) ZM : Abdul Khalili (Hammarby IF)

: Abdul Khalili (Hammarby IF) LM: Henrikh Mkhitaryan (Roma FC)

Henrikh Mkhitaryan (Roma FC) RM: Hirving Lozano (SSC Neapel)

Stürmer:

LF : Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) ST : Zlatan Ibrahimovic (AC Mailand)

: Zlatan Ibrahimovic (AC Mailand) RF : Jonathan Levi (Norrköping)

: Jonathan Levi (Norrköping) ST : Marcus Rashford (Manchester United)

: Marcus Rashford (Manchester United) MS : Memphis Depay (Olympique Lyon)

: Memphis Depay (Olympique Lyon) LF : Oyarzabal (Real Sociedad)

: Oyarzabal (Real Sociedad) LF : Frank Acheampong (Tianjin)

: Frank Acheampong (Tianjin) LF : Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb)

: Mario Gavranovic (Dinamo Zagreb) ST : Youssef El Arabi (Olympiakos)

: Youssef El Arabi (Olympiakos) ST: Timo Werner (FC Chelsea)

Mögliche Bundesliga-Spieler im TOTW 4

Welche Bundesliga-Spieler könnten dabei sein? In die Predictions zum TOTW 4 hat es kaum ein Bundesliga-Spieler geschafft. Nur Thomas Müller vom FC Bayern ist dabei. Beim 4:1 Sieg gegen Arminia Bielefeld steuerte Müller zwei Treffer und eine Vorlage bei. Auch Robert Lewandowski traf zwei Mal, allerdings bekam der Angreifer erst im TOTW 2 eine Spezialkarte.

Wer ist noch spannend? Timo Werner vom FC Chelsea stellt gute Links zur Bundesliga dar und hat eine OTW-Karte, die mit einer TOTW-Nominierung steigen könnte. Darüber hinaus stehen mit Mbappé oder Rashford weitere sehr interessante Namen auf der Liste. Wie das TOTW 4 letztendlich aussieht, werden wir am Mittwoch, um 19:00 Uhr erfahren.

Ihr seid gerade auf der Suche nach günstigen Spielern? Dann solltet ihr einmal auf dem Transfermarkt vorbeischauen. Die Preise sind über das Wochenende stark gesunken.