FIFA 21: TOTW 4 ist jetzt live, bringt starke Upgrades

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Weitere starke OTW-Upgrades gibt es auch für Osimhen, der so noch spannender für Serie-A-Teams wird, und Alessandro Florenzi. Wer eine der OTW-Karten hat, kann sich also auf einen Anstieg des Wertes freuen – oder über eine Verstärkung für das aktuelle Team.

Das TOTW 4 in FIFA 21 ist bekannt und ab sofort verfügbar. Im neuen Team of the Week stehen viele starke Spieler und erneut einige Upgrades.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. neun + = 10

Insert

You are going to send email to