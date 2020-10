FIFA 21: Großes OTW Event startet diese Woche – Was passiert da?

In FIFA 21 steht der Release der „Ones To Watch“ oder auch „Spieler im Blickpunkt“ an. Was erwartet uns im OTW-Event?

Wann startet das Event? Am kommenden Freitag, den 9. Oktober, steht der offizielle Release von FIFA 21 an. An diesem Datum wird auch das OTW-Event startet. In der Regel beginnen Events bei FIFA um 19 Uhr, beispielsweise erscheint auch das TOTW immer mittwochs um diese Uhrzeit. Es ist also damit zu rechnen, dass die Karten am Freitagabend live gehen.

Wie sieht das Event aus? Wie EA Sports in den Pitch Notes ankündigte, wird es in diesem Jahr zwei OTW-Teams geben.

Das erste wird am 9. Oktober veröffentlicht und ins Spiel gebracht.

Das zweite Team wird am 14. Oktober veröffentlicht und am 16. Oktober ins Spiel kommen.

Wie kriege ich die Karten? Beide Teams werden voraussichtlich jeweils eine Woche lang in Packs zu ziehen sein. Außerdem dürfte es wieder spezielle SBCs und Wochenaufgaben geben, um sich OTW-Karten zu verdienen.

Habt ihr die Ultimate Edition bis zum 14. August vorbestellt, kriegt ihr außerdem einen garantierten OTW-Spieler. Zwischen dem 9. und 16. Oktober bekommt ihr ein Mitglied von Team 1, zwischen dem 16. und 21. Oktober eines aus Team 2 – je nachdem, wann ihr euer Pack öffnet. Wartet ihr bis nach dem 21. Oktober, kann der Spieler aus beiden Teams stammen.

Eine erste Squad Building Challenge gibt es sogar jetzt schon, die man beispielsweise über Early Access, die Spezialeditionen, Web App oder Companion App lösen kann. Dort bekommt ihr die OTW-Version von Sandro Tonali.

Schon jetzt gibt es eine OTW-SBC

OTW-Karten werden immer stärker

Was sind OTW-Karten? Für die Ones-to-Watch-Karten kommen Spieler infrage, die in diesem Sommer den Verein gewechselt haben. Das Besondere: Ihre Karte hat ein dynamisches Rating. Es verbessert sich jedes Mal, wenn der Spieler eine leistungsbasierte Spezialkarte bekommt, wie beispielsweise eine TOTW-Karte.

Sie werden also immer besser und können im Wert steigen.

Timo Werner gehört zu den Ones to Watch, wird immer besser

Welche OTW-Karten sind bereits bekannt? Neben Sandro Tonali sind schon einige OTW-Karten bekannt. Dazu gehören:

Timo Werner (ST, 85)

Hakim Ziyech (ZOM, 85)

Thiago (ZM, 85)

Gareth Bale (RF, 83)

Achraf Hakimi (RM, 83)

Martin Odegaard (ZOM, 83)

Die übrigen Karten wird EA Sports dann zum Start des Events veröffentlichen. Falls ihr kein Glück bei den Packs habt, und einen OTW-Spieler auf dem Markt kaufen möchtet, werdet ihr vermutlich einiges an Münzen benötigen. Damit ihr die zusammenbekommt, haben wir hier gute Trading-Tipps in FIFA 21 für euch.