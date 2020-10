Heute, am 9. Oktober, startet FIFA 21 in die neue Saison. Und wer noch am Release-Tag spielt, kann sich am „Deadline Day“ ein paar Geschenke für sein Ultimate Team sichern.

Was gibt es geschenkt? FIFA 21 startet direkt zum Release mit dem „Deadline Day“ – eine Art Kurzevent, das euch ein paar Boni bringt. Als Geschenk gibt es zwei Packs:

Ein garantiertes TOTW-Spieler-Pack

Das „Deadline Day“ Pack mit 4 OTW-Spielern als Leihobjekt

Die OTW-Spieler haben zwar die Möglichkeit, immer stärker zu werden, doch ihr könnt sie nur für vier Spiele einsetzen.

Interessanter ist da schon das TOTW-Pack. In normalen Packs ist die Wahrscheinlichkeit auf Top-Karten extrem niedrig, aber hier bekommt ihr einen garantierten TOTW-Spieler. Der ist zwar nicht tauschbar, bleibt eurem Verein aber permanent erhalten. Wenn er stark ist, könnt ihr ihn direkt in euer Team einbauen. Und, wenn nicht, kann er zumindest als Spezialkarte in eine SBC wandern.

Wie kriege ich das Geschenk? Damit ihr die Packs bekommt, müsst ihr einfach nur die Vollversion von FIFA 21 spielen. Allerdings müsst ihr dies bis Ende des Release-Tages tun, danach gibt’s kein Geschenk mehr. Wer das in den letzten Tagen über Champions Edition oder Ultimate Edition bereits getan hat, sollte schon qualifiziert sein.

Auf der offiziellen EA-Seite läuft ein entsprechender Countdown ab, der in der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober um 00:00 Uhr endet.

Der Countdown endet in der Nacht auf den 10. Oktober um 00:00 Uhr

Wichtig: Es geht hier um die Vollversion von FIFA 21. Ein Einloggen in die Web App oder Companion App zählt voraussichtlich nicht. Wer bereits gespielt hat und trotzdem ganz sichergehen will, sollte sich unter Umständen heute nochmal in FIFA 21 Ultimate Team einloggen.

Wann kommt das Geschenk? Rechnet nicht sofort damit, euer Pack zu bekommen. Bei EA Sports heißt es, dass das Deadline Day und TOTW Pack „am oder vor dem 16. Oktober“ für Spieler freigeschaltet werden. Es könnte also auch eine Woche dauern, bis es in eurem Verein landet.

Welche Spieler stecken im Deadline Day Geschenk?

Diese Spieler kommen in Frage: Da es sich um Packs handelt, die zufällige Spieler enthalten, kann man nicht genau sagen, welcher Spieler euch erwartet. Sicher ist lediglich, dass es beim Deadline-Day-Pack OTW-Spieler sind, während das TOTW-Pack einen Spieler aus dem Team der Woche enthält.

Wichtig: Man muss das Pack nicht sofort öffnen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Packs auch aufsparen – beispielsweise, bis ein neues TOTW da ist. Das kann sich lohnen, wenn euch die aktuellen Spieler im TOTW nicht zusagen. Ansonsten besteht der Pool gerade aus diesen Spielern:

TOTW-Team 2 (Bis 14. Oktober, 19 Uhr in Packs)

OTW-Team 1 (9. bis 16. Oktober in Packs)

Gerade für Spieler, die sich ein Bundesliga-Team in FUT bauen, könnte das aktuelle TOTW interessant sein. Mit Lewandowski und Haaland befinden sich nämlich zwei Stürmer darin, die jedes Bundesliga-Team sofort auf ein höheres Level heben. Aber klar ist auch: Man braucht extrem viel Glück, um die Top-Spieler aus dem Pack zu ziehen.

Damit euer Start in die neue Fußball-Saison noch besser gelingt, zeigen wir euch hier 9 Tipps, die ihr unbedingt für FIFA 21 wissen solltet. Beherzt sie und seid anderen damit auf dem Platz voraus.