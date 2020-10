FIFA 21 zeigt das erste komplette OTW-Team – Wer ist dabei?

In FIFA 21 ist das erste OTW-Team bekannt. Welche Spieler sind dieses Jahr bei „Ones To Watch“ dabei und kriegen dynamische Karten?

Wann startet das OTW-Event? Das Ones-To-Watch-Event beginnt am 9. Oktober, also am selben Tag wie der offizielle Release des Spiels. Zu rechnen ist mit einem Start gegen 19 Uhr.

Dieses Jahr wird es zwei OTW-Teams geben. Das erste soll ab morgen zum Event im Spiel sein, während das zweite am 16. Oktober folgt. Das erste Team wurde nun bereits einen Tag vorher veröffentlicht.

Das 1. OTW-Team – Alle Karten mit Rating

Das erste OTW-Team

Wer steht im ersten OTW-Team?

Luis Suarez (88, ST, Atletico Madrid)

Timo Werner (85, ST, Chelsea FC)

Hakim Ziyech (85, ZOM, Chelsea FC)

Alex Telles (84, LV, Manchester United)

Tomas Partey (84, ZM, Arsenal)

Gareth Bale (83, RF, Tottenham)

Martin Odegaard (83, ZOM, Real Madrid)

Allan (83, ZOM, Everton)

Achraf Hakimi (83, RM, Inter Mailand)

Victor Osimhen (79, ST, SSC Neapel)

Nathan Aké (79, IV, Manchester City)

Damit ist klar: Im ersten OTW-Team stehen vor allem Spieler aus der spanischen, englischen und italienischen Liga. Ein Spieler aus der Bundesliga, der sich für ein gutes Team eignen würde, fehlt jedoch noch. Vielleicht findet sich da einer in der kommenden Woche im 2. Team.

Was sind OTW-Spieler? OTW-Spieler sind Spieler, die in diesem Sommer den Verein gewechselt haben und mit ihrem Transfer für Aufsehen gesorgt haben. Das Besondere: Das Rating der speziellen OTW-Karten ist dynamisch. Es verbessert sich jedes Mal, wenn ein Spieler eine leistungsbasierte Spezialkarte bekommt – wie beispielsweise eine TOTW-Karte.

Es kann also passieren, dass beispielsweise der 85er Timo Werner am Ende mit einer 90 dasteht, wenn er TOTW-Karten sammeln sollte. So steigt auch der Wert der Karten auf dem Transfermarkt.

Wie bekomme ich die Karten? Das Team wird man ab morgen voraussichtlich aus Packs ziehen können. Um eine Spezialkarte zu ziehen, braucht man aber eine Menge Glück – schließlich sind die Chancen auf Top-Karten nicht sehr hoch.

Auf dem Transfermarkt hingegen kann man gezielt nach den Karten suchen. Sie werden allerdings teuer sein – deswegen kann es sich lohnen, durch Trading einige Münzen zusammenzusparen. Spieler, die bis zum 14. August die Ultimate Edition vorbestellt hatten, sollen ein OTW-Objekt garantiert bekommen. Dies sollte auch am Freitag verfügbar sein, sobald das Event startet.