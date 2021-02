FIFA 21: TOTW 19 bringt ungewöhnlich starke Karten für jede Position

Das TOTW 19 in FIFA 21 ist ab sofort verfügbar. Das Team der Woche ist ziemlich breit aufgestellt und hat im Grunde für jede Position eine brauchbare Karte im Gepäck.

Wann kommt das TOTW 19? Das TOTW 19 ist ab sofort, also Mittwoch, den 03. Februar um 19:00 Uhr, in Ultimate Team verfügbar. Es ist jetzt eine Woche lang in Packs zu bekommen.

Das ist das TOTW: Das Team der Woche erscheint immer mittwochs und belohnt die besten Leistungen realer Fußballspieler mit Informkarten. Diese schwarzen Spezialkarten haben bessere Werte und sind auf dem Transfermarkt teurer als die Standard-Version eines Spielers.

So kriegt man TOTW-Karten: Die TOTW-Karten sind ab der Veröffentlichung in Packs zu finden, doch die Chancen auf die Spieler sind nicht sehr hoch. Ihr findet sie außerdem auf dem Transfermarkt und als Player-Pick in euren Weekend-League-Belohnungen.

Das komplette TOTW 19

Das ist das TOTW 19: In der Startelf des neuen Teams der Woche stehen ungewöhnlich ausgeglichene, starke Karten. Nahezu auf jeder Position gibt es einen guten Spieler.

So ist Chiellini ein richtig guter Innenverteidiger, und Cancelo ist perfekt für die Außenbahn.

Milinkovic-Savic und Delaney sind beide Komplettpakete im zentralen Mittelfeld, auch Soucek ist nützlich.

Martinez hat alles, was eins starker Stürmer braucht.

Top-Spieler Salah von Liverpool steht mit einer 92er-Karte auf dem Flügel.

Nur ein richtig guter Torhüter fehlt in dem Aufgebot.

Das komplette TOTW 19

Die TOTW 19 Startelf:

TW: Bounou (81)

IV: Chiellini (88)

RV: Cancelo (86)

RV: Debuchy (82)

ZM: Milinkovic-Savic (88)

ZDM: Delaney (86)

ZDM: Soucek (86)

ZDM: André (83)

RF: Salah (92)

ST: Martinez (88)

LF: Mkhitaryan (86)

Die TOTW 19 Reserve:

TW: Balcombe (70)

RAV: Wolf (81)

ZOM: Pereyra (81)

ST: Wilson (84)

ST: André Silva (84)

ST: Bamford (82)

ST: Giakoumakis (81)

IV: Trauner (80)

ZM: Abergel (78)

ST: Rafa Mir (78)

ST: Kuchta (78)

ST: Toney (77)

Die Top 3 im TOTW 19 – Salah, Martinez, Milinkovic-Savic

Die 3 besten Spieler im TOTW 19

Liverpools Außenspieler Salah hat die beste Karte im neuen TOTW 19. Der Offensivmann überzeugt in allen wichtigen Kategorien, beherrscht Tempo und Dribbling gleichermaßen und ist ein brauchbarer Torschütze und Vorbereiter.

Martinez aus der Serie A ist ebenfalls ein sehr gefährlicher Offensivspieler, der aber im Zentrum zum Einsatz kommt. Er hat die klassische Kombination aus Tempo, Dribbel- und Abschlussstärke.

Ein zu Martinez passender Mittelfeldspieler ist Milinkovic-Savic von Lazio Rom. Er eignet sich ideal als Abräumer, der aber auch einiges an Ballbeherrschung zu bieten hat.

Bundesligaspieler im TOTW 19

Auch die Bundesliga ist im neuen Team der Woche vertreten.

Delaney von Borussia Dortmund hatte schon zu Anfang der Saison eine sehr gute TOTW-Karte als IV, nun kommt die zweite dazu. Die ist aber im Mittelfeld aufgestellt und überzeugt durch die Bank mit starken Werten.

André Silva schoss sich zu seiner zweiten Inform-Karte, die vor allem bei Dribbling und Abschluss überzeugt. Das Tempo müsste für eine Top-Karte allerdings etwas höher sein.

Zu guter Letzt kommt Kölns Wolf hinzu, die hingegen insbesondere mit Tempo punkten kann. Mit einem passenden Chemistry-Style bekommt Wolf ein 90er-Tempo. Allzu teuer dürfte die Karte nicht werden – wer also in erster Linie einen schnellen Rechtsverteidiger für sein Bundesliga-Team braucht, könnte hier zuschlagen.

Noch mehr Spezialkarten wird diese Woche das nächste Event mitbringen. Wir zeigen euch, was euch am Freitag zum Future-Stars-Event in FIFA 21 erwarten könnte.