Hier findet ihr alles zu den Weekend League Rewards in FIFA 21. An welchem Tag und um welche Uhrzeit gibt es die Belohnungen von FUT Champions? Alle Infos gebt es in der Übersicht.

Was ist die Weekend League? In der Weekend League findet die Spiele der FUT Champions statt. Sie läuft in der Regel von Freitagmorgen bis Montagmorgen und bietet euch die Möglichkeit, insgesamt 30 Spiele zu absolvieren.

Umso mehr dieser Spiele ihr gewinnt, desto bessere Belohnungen bekommt ihr am Ende. Um an der wöchentlichen Weekend League teilnehmen zu können, müsst ihr euch über Division Rivals 2.000 FUT Champions Punkte erarbeiten und euch so qualifizieren.

Um diese Uhrzeit kommen die FUT Champions Rewards in FIFA 21

Wann kommen die Weekend League Belohnungen? Die Rewards aus FUT Champions bekommt ihr immer Donnerstags. In der Regel werden sie um 10 Uhr morgens freigeschaltet.

Die Belohnungen aus der ersten Weekend League gibt es also am Donnerstag, denn 22. Oktober.

Es kam schon vor, dass die Rewards verspätet gekommen sind. In einem solchen Fall hilft normalerweise nur: Abwarten.

Welche Rewards kriege ich? Welche Rewards ihr bekommt, hängt von der Anzahl eurer Siege in der Weekend League ab. Alle möglichen Belohnungen zeigen wir euch in der Übersicht. Tipps für mehr Siege in der Weekend League findet ihr hier.

Alle FIFA 21 Weekend League Belohnungen nach Rängen

Je nachdem, wie viele Siege ihr erzielt habt, erwarten euch donnerstags Belohnungen. Hier ist die komplette Übersicht der Weekend League Belohnungen:

Belohnungen – Bronze-Rang

Bronze 3 (0 bis 1 Sieg): 1000 Münzen, 2 Gold-Packs, 250 FUT-Champions-Punkte

1000 Münzen, 2 Gold-Packs, 250 FUT-Champions-Punkte Bronze 2 (2 Siege): 3000 Münzen, 2 Premium-Gold-Packs, 500 FUT-Champions-Punkte

3000 Münzen, 2 Premium-Gold-Packs, 500 FUT-Champions-Punkte Bronze 1 (4 Siege): 7500 Münzen, 1 Premium-Gold-Spieler-Pack, 500 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Silber-Rang

Silber 3 (6 Siege): 10.000 Münzen, 1 Player-Pick (max. 84 Rating), 1 Premium-Goldspieler-Pack, 2 Jumbo-Premium-Gold-Packs, 1000 FUT-Champions-Punkte

10.000 Münzen, 1 Player-Pick (max. 84 Rating), 1 Premium-Goldspieler-Pack, 2 Jumbo-Premium-Gold-Packs, 1000 FUT-Champions-Punkte Silber 2 (8 Siege): 15.000 Münzen, 1 Player-Pick (max. 84 Rating), 1 Mega-Pack, 1 Seltene-Gold-Pack, 1000 FUT-Champions-Punkte

15.000 Münzen, 1 Player-Pick (max. 84 Rating), 1 Mega-Pack, 1 Seltene-Gold-Pack, 1000 FUT-Champions-Punkte Silber 1 (11 Siege): 20.000 Münzen, 1 Player-Pick, 1 Mega-Pack, 1 Jumbo Premium-Goldspieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte

Der Silber-1-Rang (11 Siege) reicht zur direkten Qualifikation für das nächste Wochenende

Belohnungen – Gold-Rang

Gold 3 (14 Siege): 30.000 Münzen, 2 Player-Picks, 2 Mega-Packs, 1 Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte

30.000 Münzen, 2 Player-Picks, 2 Mega-Packs, 1 Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte Gold 2 (17 Siege): 45.000 Münzen, 2 Player-Picks (Wahl aus 4 Spielern), 1 Seltene-Gold-Pack, 2 Seltene-Mega-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

45.000 Münzen, 2 Player-Picks (Wahl aus 4 Spielern), 1 Seltene-Gold-Pack, 2 Seltene-Mega-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte Gold 1 (20 Siege): 50.000 Münzen, 2 Player-Picks (Wahl aus 4 Spielern), 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

Belohnungen – Elite-Rang

Elite 3 (23 Siege): 70.000 Münzen, 3 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Premium-TOTW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte

70.000 Münzen, 3 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Premium-TOTW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte Elite 2 (25 Siege): 100.000 Münzen, 3 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Premium-TOTW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte

100.000 Münzen, 3 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Premium-TOTW-Pack, 1 Jumbo-Seltene-Spieler-Pack, 2000 FUT-Champions-Punkte Elite 1 (ab 27 Siege): 125.000 Münzen, 3 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 2 Premium TOTW-Packs, 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

Die besten Spieler können in die neuen Top 200 einziehen

Belohnungen – Top 200

Top 200 (Rang 151 bis 200): 125.000 Münzen, 4 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

125.000 Münzen, 4 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 2 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte Top 200 (Rang 101 bis 150): 125.000 Münzen, 4 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

125.000 Münzen, 4 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte Top 200 (Rang 51 bis 100): 150.000 Münzen, 5 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

150.000 Münzen, 5 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 3 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte Top 200 (Rang 21 bis 50): 150.000 Münzen, 5 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

150.000 Münzen, 5 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte Top 200 (Rang 2 bis 20): 200.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte

200.000 Münzen, 5 Jumbo-Premium-Gold-Sets (untauschbar), 1 Ultimatives-TOTW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 5 Player-Picks, 2000 FUT-Champions-Punkte Top 200 (Rang 1): 250.000 Münzen, 5 Player-Picks (Wahl aus 5 Spielern), 1 Ultimatives TOTW-Pack, 4 Jumbo-Seltene-Spieler-Packs, 2000 FUT-Champions-Punkte

Wichtige Fragen zu den Weekend League Belohnungen

Was sind Player Picks? Die Player Picks stellen eine besondere Belohnung der Weekend League dar. Hier bekommt ihr die Chance, direkt einen von mehreren Spielern des aktuellen Teams of the Week zu wählen, den ihr für euren Verein verpflichten könnt. Je nachdem, wie hoch ihr abschneidet, werden eure Auswahlmöglichkeiten besser.

Wie qualifiziere ich mich für die Weekend League? Um euch für den Wochenend-Wettbewerb zu qualifizieren, braucht ihr 2.000 FUT Champions Punkte, die ihr bis spätestens Samstag, 09:00 Uhr einlösen müsst. Alle Infos dazu findet ihr in unserer Übersicht zur Weekend League.

Kann ich mich direkt neu qualifizieren? Ja! Ab dem Silber-1-Rang, also 11 Siegen, bekommt ihr mit den Belohnungen direkt 2.000 FUT Champs Punkte. Die reichen für die Neu-Qualifikation.

Die Weekend League Spiele zählen in FIFA 21 auch in das neue Spiele-Limit der Division Rivals. Neben den Rivals und der Weekend League bieten auch die Squad Battles Chancen auf Belohnungen, wenn ihr lieber gegen die KI spielt.