FIFA 21: TOTW 3 ist live – starker Sergio Ramos ist dabei

Das TOTW 3 in FIFA 21 ist bekannt. Im neuen Team of the Week sind einige starke Spieler dabei – und auch zwei Ones-to-Watch-Upgrades.

Das ist das TOTW: Das dritte TOTW basiert diese Woche in erster Linie auf Länderspielleistungen. Schließlich waren viele Ligen in der Pause, dafür trafen die Nationalmannschaften aufeinander.

Die besten Leistungen der Woche werden im neuen TOTW mit Spezialkarten belohnt. Die Inform-Karten sind stärker als die Gold-Karten der Spieler und bringen auch auf dem Transfermarkt mehr Geld ein. Durch geschicktes Trading mit dem TOTW kann man übrigens ein paar gute Münzen machen.

Wer ist diese Woche dabei?

FIFA 21: Das TOTW 3 in der Übersicht

Das sind die besten TOTW-Karten: Im dritten TOTW hat Sergio Ramos die stärkste Karte. Der Innenverteidiger hat einen richtig guten 90er Wert und dürfte ziemlich teuer werden. Dahinter findet man Roberto Firmino mit einem Gesamtwert von 88.

Dem Brasilianer folgen mit Milinkovic-Savic, Corona, Walker, Eriksen, Partey und Gulacsi gleich sechs Spieler, die einen 86er-Wert aufweisen. Insgesamt also ein TOTW mit hohen Werten.

Gleich zwei OTW-Upgrades: Spannend am TOTW sind auch die Karten von Partey und Odegaard. Beide Spieler haben eine Ones-to-Watch-Karte, die dank ihrer neuen Inform-Karte um einen Punkt steigt. Partey geht wie erwähnt auf 86, Odegaard erreicht die 85. Wenn ihr einen der beiden in der OTW-Version habt, könnt ihr euch also auf ein Upgrade freuen!

Welche Bundesliga-Spieler stehen im TOTW? Mit Gulacsi hat es der Keeper von RB Leipzig ins Team geschafft. Schon seine Standard-Karte ist ein sicherer Rückhalt, die Inform-Karte dürfte sogar noch etwas stärker halten.

Dazu kommt Innenverteidiger Martin Hinteregger von Eintracht Frankfurt. Die Goldkarte von Hinteregger eignete sich bereits gut für Bundesliga-Starter-Teams, die neue Karte setzt da noch einen drauf.

Wann kommt das TOTW 3? Das dritte TOTW ist ab sofort (Mittwochabend, 19 Uhr) in Packs verfügbar. Ihr könnt es nun eine Woche lang bekommen, bevor es vom TOTW 4 ersetzt wird. Allerdings braucht ihr eine ganze Menge Glück, um eine Spezialkarte aus Packs zu ziehen.