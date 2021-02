FIFA 21: Future Stars startet am Freitag – Predictions zum Event

In FIFA 21 wurde das Future Stars Event angekündigt. Hier findet ihr alle Infos zum Event.

Wann startet Future Stars? Wie ein neuer Ladebildschirm im Spiel zeigt, wird Future Stars am kommenden Freitag, den 3. Februar, um 19:00 Uhr beginnen.

Der Countdown zu Future Stars endet am Freitagabend um 19 Uhr

Das ist Future Stars: Im Future Stars Event dreht sich alles um starke Talente, die mal zu absoluten Weltstars werden könnten. In den vergangenen Jahren bekamen während dieses Events Talente besondere Spezialkarten, die darstellten, wie sie bei voll ausgebildetem Potenzial spielen könnten.

Ein Highlight waren in FIFA 20 besondere Aufgaben-Karten, die man immer weiter verbessern konnte. So gab es etwa eine Karte für Daniel James mit immer stärker werdenden Versionen. Ob ein solches Feature auch dieses Jahr in FIFA 21 geplant ist, ist allerdings noch offen.

James bekam eine 75er-Karte, die man durch Aufgaben bis auf 86 hochleveln konnte

Sicher ist hingegen wohl, dass so manches Talent eine starke Karte kriegen könnte. Wir schauen in den Predictions auf einige Spieler, die dabei sein könnten.

Future Stars Predictions – Wer könnte dabei sein?

Welche Spieler kommen in Frage? Grundsätzlich kommen junge Talente aus dem realen Fußball in Frage, die großes Potential bewiesen haben. Im letzten Jahr war beispielsweise Joao Felix dabei, der eine 92er-Karte bekommen hat. Auch Erling Haaland war im zweiten Future-Stars-Team in FIFA 20 vertreten.

Da der Pool an möglichen Talenten sehr groß ist, gibt es schon jede Menge Vorhersagen aus der Community, die versuchen zu erraten, welche Spieler dabei sind. Im FIFA-Subreddit und auf YouTube etwa wird schon fleißig gerätselt. Wir schauen uns einige Namen an, die öfter auftauchen.

Schon die POTM-Karte von Fati war sehr stark

Ansu Fati vom FC Barcelona ist bei den meisten Predictions dabei. Kein Wunder: Der junge Spieler ist gerade mal 18 Jahre alt, wird aber bereits auf einen Marktwert von 80 Millionen Euro geschätzt. Der Offensivspieler hatte bereits eine gute POTM-Karte, allerdings dürfte eine mögliche Future-Stars-Karte noch besser werden.

Der 19-Jährige Bukayo Saka ist ebenfalls ein Favorit vieler Spieler. Der Außenspieler vom FC Arsenal hatte bereits eine TOTW-Karte mit einem ordentlichen Tempo von 89 – eine Future-Stars-Version dürfte nochmal deutlich schneller werden.

In der Bundesliga hat sich Florian Wirtz in den Vordergrund gespielt. Der 17-Jährige hat sich schnell zum Stammspieler entwickelt und hat sowieso ein Ratings-Upgrade verdient. Gut möglich, dass er bei dem Event dabei ist.

Weitere mögliche Karten für Future Stars: Es gibt noch einige weitere Karten, die immer wieder genannt werden. Mögliche Kandidaten sind:

Dest (Barcelona/RV)

Tapsoba (Leverkusen/IV)

Gravenberch (Ajax/ZM)

Bellingham (Dortmund/ZM)

Reyna (Dortmund/LM)

Eduardo Camavinga (Stade Rennes/ZM)

Pedri (Barcelona/ZOM)

Wesley Fofana (IV/Leicester)

Wer letztendlich tatsächlich im Team stehen wird, und wie das Event genau aussieht, wird sich spätestens am kommenden Freitag zeigen. Welche Talente sollten eurer Meinung nach dabei sein? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Während die Future Stars am Anfang ihrer Karriere stehen, hat Wayne Rooney seine gerade beendet. Zum Karriereende hat Rooney aber nochmal eine sehr starke Karte bekommen.