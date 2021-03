EA Sports führt aktuell Wartungsarbeiten an den Servern in FIFA 21 durch. Der Einstieg in Partien ist momentan deaktiviert.

So lange laufen die Wartungsarbeiten: Wie der Kanal “FIFA Direct Communication” via Twitter bekannt gab, wurden die Wartungsarbeiten an den Servern kurzfristig für 08:00 Uhr morgens angesetzt. Eine halbe Stunde zuvor wurde bereits der Einstieg in Matches in Ultimate Team und VOLTA deaktiviert, damit man nicht mitten im Match rausfliegt. Das Ende der Wartung ist nach aktuellem Stand für 11:00 Uhr vormittags deutscher Zeit angesetzt.

Kann man Weekend League Belohnungen abholen?

Momentan kann man noch auf die Menüs in Ultimate Team zugreifen, auch die Web-App und Companion App sind derzeit erreichbar. Sowohl die Division Rivals Belohnungen, als auch die Weekend League Belohnungen könnt ihr also jetzt abholen.

Allerdings wird betont, dass es innerhalb des Wartungs-Zeitraums möglicherweise auf allen Plattformen zu Verbindungsabbrüchen kommen kann oder die Verbindung zum EA Server gar nicht erst möglich ist. Betroffen sind die FIFA-21-Version auf dem PC, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X|S.

Sobald die Wartungsarbeiten durchgeführt sind, sollte man ganz normal wieder in Partien einsteigen können. Am heutigen Donnerstag werden die Division Rivals zurückgesetzt – ihr könnt von nun an also wieder neue Punkte für die Wochenbelohnungen sammeln. Außerdem könnt ihr noch die nötigen Punkte sammeln, um euch für die anstehende Weekend League zu qualifizieren.

Die aktuelle Weekend League könnte sich sogar besonders lohnen: Diese Woche gibt es wieder den Weekend-League-Plus-Bonus, der euch Extra-Picks aus dem Team of the Week bringt. Insgesamt gibt es drei Stufen an Siegen, für die ihr eine Spielerwahl mit Spezialkarten bekommt. Und das aktuelle TOTW 24 ist tatsächlich gar nicht übel.