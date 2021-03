FIFA 21: TOTW 24 ist so gut, dass sich der Weekend-League-Bonus endlich lohnt

Das neue TOTW 24 in FIFA 21 ist jetzt live und bringt eine Menge starke Karten. Damit könnte sich Weekend League Plus diese Woche richtig lohnen.

Wann kommt das TOTW 24? Das neue Team of the Week 24 ist am Mittwoch, dem 10. März um 19:00 Uhr erschienen. Es bleibt nun eine Woche lang in den FIFA-21-Packs enthalten, bevor es am kommenden Mittwoch durch das TOTW 25 ersetzt wird.

So kriegt man TOTW-Karten: Grundsätzlich bekommt man TOTW-Karten aus Packs – allerdings ist die Chance dort auf Top-Spieler niedrig. Ihr könnt sie auch auf dem Transfermarkt kaufen, wo sie aber relativ teuer sein dürften. Zu guter Letzt stecken sie auch in den Weekend League Belohnungen, in Form eines Player Picks.

In dieser Woche gibt es außerdem noch die Möglichkeit, sich TOTW-24-Karten über “Weekend League Plus” zu sichern. Wie genau das funktioniert, erfahrt ihr weiter unten.

Hier ist nun erstmal das komplette TOTW 24.

Das TOTW 24 mit Goretzka, Kane und Casemiro

Das ist das TOTW 24: Im neuen Team of the Week 24 findet ihr eine bunte Auswahl an Spieler, die tatsächlich eine Menge hochbewertete TOTW-Karten beinhaltet. Hier seht ihr das komplette Team der Woche in der Übersicht.

Viele der Karten überzeugen mit starken Werten

Die TOTW 24 Startelf:

TW: Schmeichel (86)

LAV: Jordi Alba (88)

LV: Shaw (86)

RAV: Kaderabek (83)

ZDM: Casemiro (91)

LM: Insigne (88)

ZM: Goretzka (87)

ZDM: Kampl (84)

ST: Kane (90)

Morata (87)

RF: Mahrez (87)

Die TOTW Bank:

TW: Jo Hyeon Woo (81)

IV: Tah (82)

RAV: Guilbert (81)

ZOM: Romarinho (83)

ST: Zahavi (86)

ST: Sanchez (83)

ST: David (81)

RV: Yiadom (80)

LM: Allevinah (76)

ZOM: Jay (68)

ST: Maclaren (79)

ST: Larsson (78)

Viele Top-Spieler im TOTW 24

So stark ist das TOTW 24: Schaut man insbesondere auf die Startelf des TOTW 24, findet man ungewohnt viele Karten, die im hohen 80er-Bereich oder sogar darüber angesiedelt sind.

Die Startelf kann sich sehen lassen

Schmeichel ist ein starker Keeper mit 86.

Die Verteidigung bietet mit Jordi Alba (88) und Shaw (86) gleich zwei spannende Karten für LaLiga und Premier League.

Im Mittelfeld ist das TOTW mit einem starken 91er Casemiro und einem 88er Insigne sehr hoch bewertet. Goretzka bekommt eine 87er-Karte, was gleichzeitig ein Upgrade seiner Headliner-Karte bedeutet. Und selbst Kampf mit 84 ist noch brauchbar.

Im Angriff geht nichts unter 87: Morata und Mahrez werden beide nur noch von Kane überflügelt.

Erst auf der Ersatzbank findet man wirklich richtig schwache TOTW-Karten. Doch insgesamt ist dies eines der am höchsten bewerteten TOTWs in FIFA 21.

So nutzt ihr Weekend League Plus für mehr TOTW-Karten

Das starke TOTW kommt zum richtigen Zeitpunkt, denn an diesem Wochenende gibt es wieder den Bonus “Weekend League Plus” für alle Spieler, die in FUT Champions unterwegs sind.

Diese Aufgaben müsst ihr lösen

Diesen Bonus gab es bereits zuvor, allerdings waren die betroffenen TOTWs jeweils relativ schwach. Diesmal aber dürfte sich der Bonus lohnen.

Für 10 Siege bekommt ihr eine Spielerwahl mit 1 von 3 Spielern aus dem TOTW 24.

Für 16 Siege gibt es eine Spielerwahl mit 1 von 4 Spielern aus dem TOTW 24.

Und 22 Siege bringen eine weitere Spielerwahl mit 1 von 5 Spielern aus dem TOTW 24.

Wer dieses Wochenende also Weekend League spielt, kann sich – bei einer richtig starken Leistung – bis zu drei weitere TOTW-Karten in der FUT-Champions-Version sichern. Und diesmal stehen die Chancen auf einen ordentlichen Wert gut.