FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Das macht Varane aus: Obwohl es eine Menge Verteidiger mit höherem Gesamtwert gibt, wird Varane von vielen immer noch als einer der besten IV in Ultimate Team angesehen – wenn nicht sogar als bester in Sachen Preis/Leistung. Bei ihm stimmen Tempo, Physis und Defensive komplett. Dazu kommt ein einzigartiger Körper-Typ, der ihn nur schwer überwindbar macht.

Das macht Joao Félix aus: Der Offensivspieler gehört zu den beliebtesten Spielern in FIFA 21. Vor allem seine POTM-Karte sieht man gerade in der Weekend League oft. Doch auch seine 84er-Inform-Karte ist verdammt gefährlich. Félix hat einen sehr guten Abschluss und starkes Dribbling – inklusive 5-Sterne-Skills und 4 Sternen auf dem schwachen Fuß.

Preisentwicklung : Mahrez war bereits deutlich günstiger zu bekommen, doch seit Januar 2021 stieg der Preis kontinuierlich an. Nun sank er von teilweise 100.000 Münzen wieder in den 90er-Bereich. Könnte wieder günstiger werden.

Sein bestes Argument ist der sehr hohe Dribbling-Wert in Kombination mit seinen 5-Sterne-Skills . Wenn ihr einen starken Trickser in der Premier League sucht, seid ihr bei Mahrez richtig. Und wenn ihr Geld sparen wollt, kann euch auch die Gold-Version helfen – die gibt es schon für ca. 25.000 Münzen.

: Aktuell steht der Transfermarkt aufgrund einiger SBCs recht hoch, was Spieler mit hohen Ratings angeht. Deswegen könntet ihr einige Spieler dieser Liste möglicherweise in Zukunft noch günstiger bekommen, als es aktuell der Fall ist.

In dieser Liste sind nun aber Spieler zu finden, die tatsächlich teurer sind. 100.000 Münzen kann man aber gut zusammen bekommen, wenn man konsequent eine Weekend League durchspielt und etwa 11 bis 14 Siege erzielt. Dann bringt die Kombination der Belohnungen aus der Weekend League sowie den Division Rivals Rewards am Donnerstag genug Münzen und Karten, um auf 100.000 zu kommen.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste haben wir Spieler zusammengetragen, die zwischen 50.000 und 100.000 Münzen kosten, dieses Geld aber auch wert sind. Sie können der nächste Schritt sein, wenn ihr euer bereits gut gerüstetes Team auf die nächste Stufe heben wollt.

Echte Top-Teams in FIFA 21 setzen sich aus starken Spielern zusammen. Hier findet ihr eine Auswahl an Spielern, die zwischen 50.000 und 100.000 Münzen kosten.

