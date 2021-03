Das TOTW 23 ist ab sofort live in FIFA 21. Haben eure Predictions gestimmt? Wir zeigen euch das komplette Team of the Week.

Um diese Zeit kommt das TOTW 23: Das neue Team der Woche 23 ist ab sofort live in Ultimate Team. Es erschien am Mittwoch, den 03. März 2021, um 19:00 Uhr in FIFA 21.

So kriegt man TOTW-Spieler: Um Spieler des Team of the Week zu bekommen, kann man sein Glück mit den besten Packs in FIFA 21 versuchen. Die Chance auf Top-Spieler ist allerdings nicht hoch.

Alternativ könnt ihr die TOTW-Spieler in Form eines Player Pick in den Weekend League Belohnungen bekommen. Außerdem findet ihr sie kurz nach Release auf dem Transfermarkt. Um die nötigen Münzen für die Spieler zu bekommen, empfehlen wir euch unsere Trading Tipps zu FIFA 21.

Das TOTW 23 mit Lewandwoski

Hier ist das komplette TOTW 23

Die TOTW 23 Startaufstellung:

TW: Oblak (92)

IV: Godin (85)

IV: Ruben Dias (84)

IV: Murillo (81)

ZM: De Jong (87)

RM: Pépé (86)

RM: Bale (85)

LM: Gosens (84)

ST: Lewandowski (94)

ST: Ajorque (86)

ST: Boadu (84)

Die TOTW 23 Bank:

TW: Skorupski (81)

IV: Disasi (81)

ZOM: Stanciu (81)

ZM: Claude-Maurice (81)

ZDM: Endo (81)

RF: Ienaga (82)

RF: Diamanti (81)

ZM: Starzynski (78)

ST: Prijovic (79)

ST: Diedhiou (78)

ST: Ruben Diez (75)

LF: Al Meoran (64)

Die 3 besten Spieler im TOTW 23

Schaut man auf die Gesamtwerte, stehen 3 Spieler im TOTW 23 an der Spitze.

Lewandowski führt das TOTW 23 an

Robert Lewandowski sticht mit seiner 94er-Karte heraus. Die verbesserten Werte verstärken ihn vor allem in den Bereichen, in denen der Bayern-Angreifer eh schon glänzte. Vor allem sein Abschluss ist extrem stark, gestützt von guter Physis und einer 89 beim Dribbling.

Jan Oblak hat eine 92er-Karte bekommen und ist durch die Bank ein sehr starker Torhüter. Wer LaLiga spielt, hat hier eine sehr gute Option.

Apropos LaLiga: Barcelonas De Jong ist mit einer 87er-Karte am Start. Der Mittelfeldspieler ist ein extrem guter Lenker im Zentrum und hat auch defensiv zumindest ordentliche Werte. Nur sein Abschluss lässt zu wünschen übrig.

3 schnelle Offensivspieler für euer Team im TOTW 23

Im TOTW 23 stehen drei Karten, die mit einer Menge Tempo herausstechen. In der aktuellen Meta könnten sie sich als besonders wertvoll erweisen.

Schnelle Angreifer für eure Offensive

Arsenals Pépé ist auf der rechten Spielfeldseite unterwegs und hat neben einer sehr hohen Pace auch starke Dribbling-Werte zu bieten. Mit starken Schuss- und Passwerten ist er der ideale Flügelflitzer mit guten Links in der Premier League.

Und gleich eine weitere Alternative aus der Premier League: Gareth Bale hat sich eine 85er-Karte verdient, die nun eine 90 im Tempo aufweist. Seine linke Klebe ist sowieso gefürchtet und kann euch ein paar schicke Tore bescheren.

Boadu spielt in der Eredivisie, doch diese Liga bietet in diesem Jahr so manche starke Karte. Und Boadu gehört dazu: Mit 95 Pace und ebenfalls guten Offensivwerten in den übrigen Bereichen könnte er eine spannende Option im Sturm sein, die vielleicht nicht jeder spielt.

Ein weiterer schneller Spieler ist Ihlas Bebou. Dessen RTTF-Karte ist in FIFA 21 auch ziemlich stark, fiel aber gerade stark im Wert.