FIFA 21: Ein blöder Fehler kostete mich 160.000 Münzen – Ich wette, es passiert nochmal

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Doch was soll ich sagen: Am Freitagabend spielte Frankfurt, trotz der starken Serie bis dorthin, nur 1:2 gegen Werder Bremen. Ein Verein, der zuvor dreimal nicht gewonnen hatte und im Tabellenmittelfeld steht… das sieht nicht gut aus.

Zum What-If-Event hab ich mir nämlich die neue Live-karte von Jovic gekrallt. Der kostete zwar 166.000 Münzen, aber Upgrades sind ihm sicher! Der kriegt nämlich ein Upgrade, wenn sein Team in den nächsten 5 Partien 6 Tore in der Bundesliga erzielt. Und die Frankfurter Eintracht ist nahezu unfehlbar, die haben ja eine starke Serie – dachte ich beim Kauf.

Bebou ist kein Einzelfall: Neben Bebou hab ich auch die RTTF-Version von Diaby im Team. Den hab ich mal als untauschbare Karte gezogen, er ist also sowieso unverkäuflich. Ich freute mich aber auf starke Upgrades des Flügelflitzers, denn sein Team – Leverkusen – spielte in der Europa League gegen Young Boys Bern. Pff… Young Boys Bern.

So endete das Ganze: Wer den realen Fußball verfolgt, weiß schon, was kommt. Im Hinspiel spielte Hoffenheim nur 3:3 gegen Molde. Und das, nachdem das Team 3:1 führte, ein vierter Treffer aberkannt wurde und auch noch ein Elfmeter verschossen wurde.

Mit Dollar-Zeichen in den Augen kaufte ich die Bebou-Karte für 96.500 Münzen und es lief wirklich perfekt. Er war genau der Spieler, den ich mir wünschte, und schoss Tore am Fließband.

Eine Investition in die Zukunft: Es gibt Transfers in FIFA 21, bei denen weiß man einfach, dass sie zünden. Schon als die Ihlas-Bebou-RTTF Karte rauskam wusste ich, dass sie die Verstärkung für mein Team sein würde, die ich brauchte. Einfach alles passte:

