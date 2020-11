Ihlas Bebou hat eine spannende RTTF-Karte in FIFA 21 Ultimate Team bekommen. Auf dem Transfermarkt kostet sie einen ordentlichen Batzen Münzen. Dennoch könnte die Karte ihr Geld wert sein.

Das ist die Karte: Der Hoffenheimer Stürmer Ihlas Bebou hat eine sogenannte „Road-to-the-Final“-Karte in der Europa-League-Version bekommen. Die hat aktuell einen Gesamtwert von 80 – allerdings hat sie das Potenzial, den weiter zu erhöhen. Umso weiter die reale TSG Hoffenheim in der Europa League kommt, umso stärker wird auch die Bebou-Karte in FIFA 21.

Das ist die neue Bebou-Karte

So viel kostet die Karte: Mit einem Gesamtwert von 80 sieht die Karte erstmal nicht nach viel aus, könnte man meinen. Da schluckt man dann schon, wenn man das Preisschild von aktuell knapp 96000 Münzen sieht. Für so viel geht Bebou auf dem Transfermark nämlich gerade weg.

Das überrascht, vor allem weil der Markt in FIFA 21 ja notorisch tief steht. Zum Vergleich: Der RTTF-Bebou ist damit teurer als die Standard-Karten von:

Robert Lewandowski (etwa 66.000 Münzen)

Joshua Kimmich (etwa 30.000)

Leroy Sané (etwa 14.000)

Marco Reus (etwa 10.000)

Tolle Spieler, die merklich weniger kosten. Lohnt sich da eine so teure Karte wirklich?

Warum Bebou sein Geld wert sein könnte

Das macht Bebou gut: Erstmal stellt sich die Frage, warum eine 80er-Karte überhaupt so einen hohen Preis auf dem Transfermarkt erzielt. Hier gibt es mehrere Antworten.

Zum ersten gibt es die Möglichkeit, dass die Bebou-Karte durch Upgrades stärker wird. Schon das Erreichen der Knockout-Phase würde einen Sprung der Werte bedeuten, danach gibt es für jede weitere absolvierte Runde ein Upgrade. Da Hoffenheim aktuell in der Gruppe L der Europa League nach drei Siegen auf Platz 1 steht und einen guten Vorsprung hat, ist das Weiterkommen sehr wahrscheinlich. Und damit auch ein Upgrade für Bebou.

Die RTTF-Karten versprechen Upgrades

Aber schon ohne Upgrade ist Bebou in dieser Form eine spannende Karte, denn er füllt eine Lücke in der Bundesliga bei FUT.

Die besten Stürmerkarten in der Bundesliga haben gerade Lewandowksi, Haland, Kramaric als POTM und TOTW-Max-Kruse. Alles gute Stürmer, die aber nicht unbedingt mit riesigem Tempo glänzen. Der schnellste Bundesliga-Stürmer in FIFA 20 war Timo Werner, der aber nach England ging und so ein Vakuum hinterließ.

Das wurde zu Anfang der Ultimate-Team-Saison ein Stück weit von Leipzigs Hee-Chan Hwang gefüllt, doch ein wirklich schneller Angreifer mit hohen Werten fehlte bisher. Und die kann Bebou liefern – denn auch in den sonst so wichtigen Offensiv-Werten Dribbling und Schuss ist er schon jetzt mehr als brauchbar.

So stark sind Bebous Werte mit dem Finisher-Style

(via futbin)

Rüstet ihr Bebou mit einem Finisher-Style aus, hat er neben Pace plötzlich auch Schuss- und Dribbelwerte in den 90ern. Da sind etwa ein 99er Abschluss und 99 Dribbling-Wert dabei. Außerdem hat er 4-Sterne-Skill-Moves. Mit dem Chemistry-Style wird Bebou plötzlich ein Top-Stürmer – und das noch ohne Upgrade.

Schwächen hat er lediglich bei Physis und Passen. Er ist also eher als Torschütze in der Spitze zu gebrauchen.

Wer sollte Bebou holen? In erster Linie ist Bebou für Bundesliga-Spieler interessant. Vor allem lohnt er sich, wenn ihr bereits die Top-Spieler in der Liga versammelt habt und nach einer Option sucht, euer Team im Detail weiter zu verbessern. Wenn ihr eine Bundesliga-Mannschaft in FUT spielt, könnte Bebou eine richtig spannende Alternative sein, die man sich sichern sollte.

Abgesehen davon kann er auch ein interessantes Investment auf dem Transfermarkt sein, sollte Hoffenheim in der Europa League weiterkommen. Hier ist man aber vom realen Fußball abhängig – und natürlich von den Schwankungen des Transfermarkts. Der hat dieses Jahr schließlich schon so manchen Wert unvermittelt abstürzen lassen.

Übrigens: Auch die normale Silberkarte von Bebou ist in FUT ungewöhnlich teuer. Das liegt am Silber-Lounge-Modus, in dem er zu den spannendsten Spielern gehört.