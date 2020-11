FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wann sind die neuen Karten im Spiel? Ab sofort gibt es die neuen RTTF-Karten aus dem zweiten Team in Packs in FIFA 21 Ultimate Team. Die Karten aus dem ersten Team gibt es nun nur noch auf dem Transfermarkt.

Nachdem letzte Woche bereits das erste RTTF-Team ins Spiel gekommen ist und am Dienstag das Europa-League-Team gefolgt war, ist jetzt das nächste Team mit neuen Champions-League-Karten an der Reihe. Überraschender kommen aber auch 6 neue Europa-League-Karten hinzu.

In FIFA 21 ist jetzt das 2. Team des RTTF-Events (Road to the Final) bekannt. Welche Spieler diesmal neue dynamische Karten erhalten, erfahrt ihr hier. Neue Europa-League-Karten sind auch am Start.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. zwei × neun =

Insert

You are going to send email to