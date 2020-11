FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Wann erscheinen die neuen Karten? EA hat bekanntgegeben, dass die neuen RTTF-Karten der Europa League heute, am 10. November um 19:00 Uhr, in FIFA 21 Ultimate erscheinen werden.

Was ist das für ein Event? Das RTTF-Event ist bereits letzten Freitag gestartet und hat starke Champions-League-Karten ins Spiel gebracht. Das Besondere an den Karten aus dem Event ist, dass diese Karten immer besser werden, je weiter das Team des jeweiligen Spielers im Wettbewerb kommt.

Heute Abend, am 10. November, geht es weiter mit dem „Road to the Final“-Event in FIFA 21 . Diesmal kommen dynamische Europa League Karten ins Spiel. Wir zeigen euch, wer dabei sein könnte.

