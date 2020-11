Im Ultimate-Team-Modus von FIFA 21 kann man sich durch Aufgaben und SBCs immer mal wieder starke Spezial-Karten besorgen. Doch MeinMMO-Autor Maik Schneider fühlt sich vernachlässigt. Genau für seine Liga, die italienische Serie A, sieht es nämlich eher mau aus.

Ich hab viel Zeit mit FIFA 17 verbracht, war dann aber in den letzten Jahren raus. Durch einen Freund bin aber wieder in die Fußball-Simulation eingestiegen und nun auch beim neuen FIFA 21 wieder dabei. Als Spiel-Modus kommt für mich nur das Ultimate Team infrage. Hier kriege ich was für meine Spielzeit und kann über Monate hinweg an meinem Team schrauben.

Was für mich aber überhaupt nicht infrage kommt: Mehr Geld für das Spiel auf den Tisch zu legen, als ich es ohnehin schon zum Release getan habe. Da kann EA auch noch so oft behaupten, dass FUT eigentlich nur eine Dreingabe zu den anderen Modi ist. Solange der Modus nicht als Standalone-Titel kommt, kassiert FIFA im FUT keinen weiteren Cent von mir.

Die Entwicklung der letzten Jahre im Ultimate Team sehe ich dabei sehr positiv. Während ich in FIFA 17 trotz hoher Spielzeit gerade mal ein mittelmäßiges Team zusammenschustern konnte, gings mit FIFA 19 sogar über eine 90er-Gesamtwertung hinaus. Und durch die verhältnismäßig niedrigen Preise in diesem Jahr, sieht mein aktuelles Team sogar jetzt schon richtig stark aus.

Für mein Team gibt es kaum noch bezahlbare Upgrades auf dem Transfermarkt.

Serie A kriegt einfach keine Spezial-Karten über Aufgaben & SBCs

Was ist dann das Problem? Ich habe mich zum Start voll auf eine Liga konzentriert, mit der ich damals auch das 90er-Team erstellt habe: die italienische Serie A.

Die bietet vielleicht nicht so viel Auswahl, wie die starke Premier League. Doch dafür sind die Preise der besten Spieler meist deutlich niedriger, als im englischen Oberhaus. Ausgenommen natürlich Überflieger Christiano Ronaldo, für den ich eine 7-stellige Münzen-Summe auf den Tisch legen müsste.

Doch offenbar hält FIFA 21 meine Entscheidung für die Serie A für falsch. Denn bisher konnte man über Aufgaben oder die Squad-Building-Challenges noch keine starken Spieler für die italienische erste Liga freispielen.

Aktuell ist sogar eine Aufgabe für einen Spieler der US-amerikanischen Major League Soccer online. Und nicht irgendeine MLS-Karte. Laut futbin-Datenbank handelt es sich dabei einfach mal um die Karte mit dem höchsten Overall-Ranking aller MLS-Karten. Gäbe es sowas ähnliches für die Serie A, würde ich da mit Freude viele Stunden drin versenken, um an die Karte zu kommen.

Die MLS kriegt mal eben die stärkste Karte der Liga über Aufgaben.

Chemie-Mechanik lässt nur wenig Spielraum

Warum nervt dich das? Um im Ultimate Team ein starkes Team aufzubauen, führt kein Weg an vollen Chemie-Werten vorbei. Durch die Chemie-Mechanik bekommen Spieler einen fetten Boost auf ihre eigentlichen Skill-Werte. Durch „Chemistry Styles“ können die Extra-Werte sogar auf bestimmte Bereiche konzentriert werden.

Um meine Mannschaft zu verbessern, ohne 6-stellige Münzbeträge für Spezial-Karten auszugeben, muss ich also den Blick auf andere Ligen werfen, ohne meine Chemie-Werte im Team durcheinander zu bringen.

Die Chemie ist dabei abhängig von der Liga, der Nationalität und dem Verein. Passt bei allen Mitspielern, mit denen ein Spieler verbunden ist, mindestens eins davon (gelbe Verbindung), kommt man immer auf den Maximal-Wert 10 (wenn auch die Position und der Manager stimmt). Stimmen 2 (grüne Verbindung) kann man damit auch rote, unpassende Verbindungen ausgleichen.

Hier könnte ich also Spieler aus anderen Ligen einbinden. Die müssen dann entweder dieselbe Nationalität wie meine Stammspieler drum herum haben (gelb) oder ich pack mehrere Profis mit einer grünen Verbindung rein, die sich dann selbst im System tragen. Und das alles, ohne dass die Chemie meiner „Serie A“-Spieler leidet.

Da meine komplette 4er-Kette in der Abwehr und auch mein Torwart jedoch aus Ländern kommen, die nicht unbedingt starke Spieler am Fließband produzieren, bleibt mir fast nur übrig, mehrere Spieler einzubringen, die selbst eine grüne Verbindung untereinander haben. In den meisten Fällen heißt das: Ich brauche Spieler, die alle aus einem Verein kommen. Denn die haben immer eine grüne Verbindung.

Dazu müssen die roten Verbindungen zu den neuen Spieler durch grüne ausgeglichen werden. Das schränkt meine Möglichkeiten brutal ein. Auch wenn es darum geht, dann noch passende Auswechselspieler zu finden.

Ein Versuch mit Liverpool-Spielern. IV Koulibaly kriegt die Chemie nicht mehr auf 10.

Gebt mir meine Spezial-Karten!

Was wäre mir lieber? Wenn ich mein Team mit Karten der Serie A aufstocken könnte, die ich über Herausforderungen freispiele.

Als eine der größten Motivationen empfinde ich bei Ultimate Team die Möglichkeit, sich ganz besondere Spieler / Spezial-Karten über Squad-Bulding-Challenges (SBCs) zu besorgen. Hier tauscht man ganze Teams gegen Belohnungen, wie FIFA-Packs oder Spieler. Die Spieler sind dann zwar „untauschbar“, also wertlos für den Transfermarkt. Doch der Boost für die Mannschaft wiegt das meist wieder auf.

Die Herausforderungen dabei sind die Bedingungen für das SBC-Team. So könnte ich mir aktuell den LaLiga-Spieler des Monats Oktober holen und müsste dafür folgendes Team zusammenstellen:

LaLiga-Spieler: Mindestens 1 Spieler

Team-Gesamtwertung: Mindestens 85

Teamchemie: Mindestens 50

Anzahl der Spieler im Team: 11

Dafür gäbe es POTM Mikel Oyarzabal, ein linker Flügelspieler mit einem Overall-Rating von 88, vier kräftigen Werten über 85 und hoher Ausdauer. Seine Werte sehen nach Spaß aus – aber eben nur, wenn man ihn mit einer hohen Chemie in seinem Team unterkriegt.

Fati im September, Oyarzabal im Oktober – Beides starke Optionen.

Für mich als „Serie A“-Spieler sieht es da wirklich düster aus. Während die spanische LaLiga und die englische Premier League regelmäßig den Spieler des Monats mit einer SBC feiern, gab es für die Serie A noch nicht eine starke Spezial-Karte aus Aufgaben oder SBCs. Auch für die Bundesliga und die französische Ligue 1 gab es schon so einige Möglichkeiten, sein Team zu verbessern. Für die deutsche erste Liga gabs sogar den besten rechten AV der Bundesliga für Gameplay-Herausforderungen.

Damit haben alle großen europäischen Ligen schon richtig coole Karten bekommen, die man nicht für über 100.000 Münzen am Transfermarkt zukaufen musste. Bei meiner aktuellen Mannschaft schaue ich da zum Beispiel auf Rulebreaker Cuadrado. Der kostet jedoch stolze 150.000 Münzen am Transfermarkt.

Für dieses Geld, zusammen mit meinen gesparten Spieler-Karten, kann ich mehrere teure SBCs abschließen, die mir womöglich richtige Top-Spieler und echte Verstärkungen ins Team bringen. Doch bisher gab mir FIFA 21 leider keine Möglichkeit dazu und so guck ich weiter in die Röhre, bis die vergessene Serie A endlich mal bedient wird.

Falls ihr euch die Serie A trotzdem mal ansehen wollt, findet ihr hier ein günstiges Einsteiger-Team. Persönlich kann ich nur sagen, dass die Ronaldo-Liga einiges zu bieten hat. Nur leider keine SBCs.