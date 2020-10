FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Dann braucht ihr kein Geld in Extra-Packs stecken und bekommt nach und nach trotzdem ein richtig starkes Team. Wenn ihr noch mehr Tipps zum Einstieg sucht, schaut hier vorbei: 9 Tipps, die ich in FIFA 21 gerne früher gewusst hätte

Die Chance auf solch krasse Karten wie Ronaldo sind zwar gering , doch im Laufe der Saison wird euer Team immer besser und mit klugem Trading und regelmäßigen SBCs könnt ihr euch in den nächsten Wochen und Monaten in der Serie A ein Killer-Team zusammenstellen, selbst ohne den portugiesischen Überflieger.

Was ist das für ein Team? Die Serie A bietet vielleicht nicht so viele Top-Spieler wie die Premier League, doch ihr findet hier ein paar richtig gute Fußballer, mit denen ihr Hammer-Teams zusammenstellen könnt. Krönung der Serie A ist Christiano Ronaldo – der legendäre Spieler steht bei Juventus unter Vertrag.

