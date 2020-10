FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Deshalb lohnt sich die Karte: Klar, 60.000 Münzen sind nicht gerade wenig. Und ja, Bale hat in FIFA 21 ein gewaltiges Downgrade erhalten. Doch stark ist die Karte in diesem Jahr trotzdem immer noch. Denn für eine Karte mit einem 83er Gesamtrating sind die einzelnen Werte ziemlich stark. Besonders Geschwindigkeit, Schießen und Passen können sich sehen lassen.

Deshalb lohnt sich die Karte: Kostete der brasilianische Stürmer am 14. Oktober noch ca. 30.000 Münzen (PS4), so ist er jetzt schon für knapp 11.000 Münzen zu haben. Und die solltet ihr investieren, wenn ihr noch auf der Suche nach einem günstigen Stürmer für euer Premier League Team seid.

Der Transfermarkt in FUT 21 spielt gerade verrückt . Seit Tagen sinken die Preise von Top-Karten immer weiter. Genau der richtige Zeitpunkt also, um das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. + 3 = 8

Insert

You are going to send email to