FIFA 21: Dieses La Liga Team ist richtig stark und günstig

Ihr wollt in FIFA 21 mit einem „La Liga“-Team in die neue FUT-Saison starten? Dann zeigen wir euch hier ein günstiges und starkes Starter-Team.

Was ist das für ein Team? Wer gerade mit Ultimate Team begonnen hat, muss sich überlegen, welche Spieler für die eigene Mannschaft angeschafft werden sollen. Und wenn man nicht jetzt schon durch extremes Glück beim Pack-Öffnen und geschicktem Trading in FIFA-Coins schwimmt, dann ist man vermutlich auf der Suche nach einem ordentlichen Starter Squad.

Hier zeigen wir euch ein starkes La Liga Team für einen idealen Start in Ultimate Team, das nicht zu teuer ist.

Hinweis: Hier findet ihr keine absoluten Top-Spieler, mit denen ihr die Weekend League auseinandernehmt. Die Mannschaft, die wir euch zeigen ist jedoch eine vernünftige Start-Truppe, die gute Ergebnisse erzielen kann und dabei günstig bleibt. Weitere Starter-Teams findet ihr hier:

Dieses La Liga Team ist stark und kostet nicht zu viele Münzen

Was für Spieler sind im Team? Es macht richtig Spaß ein günstiges La Liga Team zu bauen, denn die Auswahl an billigen und gleichzeitig starken Spielen ist wirklich gut. So konnten wir ein ordentliches Team zusammenstellen, bei dem kaum ein Spieler mehr als 5.000 Münzen kostet.

Nur Iago Aspas (7.000 Münzen) und Nacho Fernandez (6.200 Münzen) kosten hier etwas mehr. Das lohnt sich aber, denn auf ihren Positionen sind sie in diesem Preissegment fast konkurrenzlos.

Ein starkes Team aus der La Liga für wenig Münzen

So viel kostet das Team: Wenn man sich aktuell die Preise auf dem PS4-Transfermarkt von FUT anschaut (10.10.) dann kostet dieses Team gerade einmal 38.000 Münzen.

Ihr solltet aber bedenken, dass die aktuell noch sehr stark schwanken können.

Das können die Spieler:

Norberto Neto ist ein stabiler Torhüter, der vor allem durch seine Größe von 1.90 Meter und seinen günstigen Preis von 4.000 Münzen überzeugen kann.

ist ein stabiler Torhüter, der vor allem durch seine Größe von 1.90 Meter und seinen günstigen Preis von 4.000 Münzen überzeugen kann. Yuri Berchiche ist ein schneller Linksverteidiger mit hervorragenden defensiven und physischen Werten. Der Preis: 3.400 Coins.

ist ein schneller Linksverteidiger mit hervorragenden defensiven und physischen Werten. Der Preis: 3.400 Coins. Jean-Clair Todibo kann durch gute Stats überzeugen. Er ist nicht zu langsam und bietet defensiv gute Werte für den Start. Er kostet 2.400 Münzen.

kann durch gute Stats überzeugen. Er ist nicht zu langsam und bietet defensiv gute Werte für den Start. Er kostet 2.400 Münzen. Nacho Fernandez kostet mit 6.200 zwar etwas mehr, doch das lohnt sich. Besonders aufgrund seines guten Tempos und der sehr guten defensiv Werte.

kostet mit 6.200 zwar etwas mehr, doch das lohnt sich. Besonders aufgrund seines guten Tempos und der sehr guten defensiv Werte. Sergi Roberto ist ein ordentlicher Starter-LV, wegen seinen rundum guten Werten, von denen besonders das Passen hervorsticht. Kostenpunkt: 3.400 Coins.

ist ein ordentlicher Starter-LV, wegen seinen rundum guten Werten, von denen besonders das Passen hervorsticht. Kostenpunkt: 3.400 Coins. Saúl bringt euch defensive Stabilität ins Mittelfeld und das für nur 4.200 Münzen. Seine einzige Schwachstelle ist das Tempo, was auf seiner Position allerdings nicht die größte Rolle spielt.

bringt euch defensive Stabilität ins Mittelfeld und das für nur 4.200 Münzen. Seine einzige Schwachstelle ist das Tempo, was auf seiner Position allerdings nicht die größte Rolle spielt. Ansu Fati kostet 1.000 Coins, ist pfeilschnell und zudem stark im Dribbling. Perfekt also für den linken Flügel.

kostet 1.000 Coins, ist pfeilschnell und zudem stark im Dribbling. Perfekt also für den linken Flügel. Martin Ødegaard hat alles, was ein offensiver Mittelfeldspieler für den Start braucht. Er ist passsicher, dribbelstark, schnell und kann sogar ganz gut Schießen. Dazu bringt er noch 5-Sterne Skill Moves mit und kostet nur 2.900 Münzen.

hat alles, was ein offensiver Mittelfeldspieler für den Start braucht. Er ist passsicher, dribbelstark, schnell und kann sogar ganz gut Schießen. Dazu bringt er noch 5-Sterne Skill Moves mit und kostet nur 2.900 Münzen. Rodrygo lässt sich hervorragend mit Ansu Fati vergleichen. Er bietet ähnliche Werte, die sogar ein wenig besser sind. Er kostet: 1.800 Coins.

lässt sich hervorragend mit Ansu Fati vergleichen. Er bietet ähnliche Werte, die sogar ein wenig besser sind. Er kostet: 1.800 Coins. Alexander Isak ist ein wahres Schnäppchen mit nur knapp 950 Münzen. Für ihn sprechen besonders die Schnelligkeit und die sehr guten Schuss-Stats. Außerdem ist er 1,92 Meter groß und hat neben 4-Sternen Skill Moves auch noch 5-Sterne beim Schwachen Fuß, was für einen Stürmer ein wahrer Segen ist.

ist ein wahres Schnäppchen mit nur knapp 950 Münzen. Für ihn sprechen besonders die Schnelligkeit und die sehr guten Schuss-Stats. Außerdem ist er 1,92 Meter groß und hat neben 4-Sternen Skill Moves auch noch 5-Sterne beim Schwachen Fuß, was für einen Stürmer ein wahrer Segen ist. Iago Aspas ist der teuerste Spieler dieser Aufstellung. Die Kosten von knapp 7.000 Münzen lohnen sich aber richtig, denn Spanier dürfte für ordentlich Tore in eurem Starter-Squad sorgen. Denn all seine offensiven Werte sind ordentlich und besonders die 4-Sterne beim Schwachen Fuß sorgen für viel Gefahr.

Was für ein Team spielt ihr in FIFA 21? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und hier findet ihr übrigens weitere Tipps zum Start in FIFA 21.