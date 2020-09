FIFA 21: Das ist das beste Bundesliga-Team

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Warum sind Spieler aus der Bundesliga so interessant? In FIFA ist es sinnvoll, ein Team zusammenzustellen, das eine gute Chemie hat. Die setzt sich vor allem aus 2 Dingen zusammen:

4 schwache Bundesliga-Spieler, deren Ratings in FIFA 21 am stärksten gewachsen sind

Das sind die besten Verteidiger: Bei den besten Verteidigern hingegen werden kaum Alternativen zu den oben eingesetzten Spielern geboten. So schaffte es lediglich Alphonso Davies (Bayern München) mit einer Wertung von 81 in die Top 30 der Bundesliga.

In der Premier League kommt ein Spieler der besten Elf auf ein Rating von 88,7 Punkten, in der spanischen Primera Division auf 88,3 Punkte.

