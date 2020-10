FIFA 21: Diese 10 Spieler dominieren gerade FUT – Das macht sie so besonders

In FIFA 21 gibt es einige extrem beliebte Spieler, die man in Ultimate Team (FUT) andauernd sieht. Welche Spieler sind das – und was macht sie aus?

Was ist das für eine Liste? Auf der Seite „futbin“ werden Daten zur „Player Game Performance“, kurz „PGP“, in FIFA 21 gesammelt. Hier werden verschiedenste Werte zusammengetragen, von der Spielanzahl einzelner Karten in FUT bis hin zur Torrate pro Partie.

Diese Datenbank speist sich aus den Daten von Karten auf dem Transfermarkt. Untauschbare Karten, wie Aufgaben- oder SBC-Spieler, fallen hier also nicht rein. Auch für seltene Karten, die kaum auf dem Transfermarkt verkauft werden, liegen weniger Zahlen vor.

Die Zahlen bieten aber dennoch einen guten Richtwert, welche Spieler seit dem Release am meisten in Ultimate Team gespielt werden. Die Top 10 dieser Spieler (Stand: 26. Oktober 2020) stellen wir euch hier genauer vor. Welche Spieler dominieren aktuell die Aufstellungen in Ultimate Team?

1. Marcus Rashford

Nach aktuellem Stand hat der Engländer bereits die riesige Zahl von 1.065.838 Spielen erreicht. Mit der geknackten Million ist er der aktuell meist gespielte Spieler in FIFA 21. Seine Tor-Rate liegt im Durchschnitt bei 1,09 Treffern pro Spiel.

Wer Rashfords Gold-Karte kaufen möchte, muss aktuell etwa 230.000 Münzen auf den Tisch legen. Er ist also nicht gerade günstig. Doch Rashford besticht mit starkem Tempo, einem sehr guten Abschluss und 5-Sterne-Skills. Außerdem bringt er einen schwachen Fuß mit vier Sternen und die Flair-Eigenschaft mit. Besonders gerne wird er mit dem Finisher-Chemistry-Style ausgerüstet, der ihn zu einem wahnsinnig guten Dribbler macht, und auch die Schusswerte über 90 hebt.

Er steht standard-mäßig auf LM, ist aber insgesamt ein verdammt gefährlicher Angreifer. Seine TOTW-Karte aus dem Team of the Week 4 ist übrigens noch stärker, kostet aktuell aber auch über 500.000 Münzen.

2. Timo Werner

Werner folgt Rashford mit einem ebenfalls hohen Wert von 949.882 gespielten Spielen auf Platz 2 der meisten Einsätze. Werner erzielt aktuell 1,75 Tore im Durchschnitt, was also fast einem Doppelpack pro Spiel entspricht.

Werner kostet aber ebenfalls ganz ordentlich Münzen: Mit 235.000 ist er nicht ganz einfach zu finanzieren. Habt ihr ihn in eurem Team, könnt ihr euch aber auf einen sehr schnellen Stürmer mit gutem Abschluss freuen. Sein schwacher Fuß liegt bei 4 Sternen. Auch er wird oft mit dem Finisher-Style ausgerüstet, wodurch er starke Dribbling- und Schuss-Werte über 90 erreicht.

3. Heung Min Son

Son hat nahezu 100.000 Partien weniger als Werner auf dem Buckel und steht aktuell bei 854.422 Spielen. Seine Tor-Rate ist mit 1,29 Treffern aber ebenfalls beeindruckend.

Der Tottenham-Spieler liegt aktuell bei 187.000 Münzen auf dem Transfermarkt. Auch er bringt die wichtige Kombination aus gutem Tempo, starkem Dribbling und Schüssen auf den Platz. Außerdem hat er Pass-Werte im 80er-Bereich, die ihn auch zu einem guten Vorbereiter machen.

Auf futbin wird der Hunter-Style für ihn als besonders beliebt angegeben. Kein Wunder: Er erreicht so einen Pace-Wert von 89 mit 99 Sprintgeschwindigkeit, und tödliche Abschluss-Werte. Er hat übrigens 5 Sterne auf dem schwachen Fuß, und 4 bei den Skills.

4. Anthony Martial

Der Manchester-United-Stürmer liegt aktuell bei 829.336 Spielen und einem Torwert von 1,27. Er ist also verdammt torgefährlich – was auch hier wieder an der Tempo-Dribbling-Schuss-Kombination liegen dürfte.

Martial kostet aktuell 135.000 Münzen und bringt vier Sterne auf dem schwachen Fuß sowie interessante Fähigkeiten wie Flair, Außenristschuss und Finesse-Schüsse mit. Ein beliebter Chem-Style für ihn ist „Hawk“, der Pace, Schuss-Werte und auch die Physis anhebt. Aber auch Hunter kommt oft bei ihm zum Einsatz, was mehr Tempo und bessere Schüsse begünstigt.

5. Joe Gomez

Joe Gomez ist der erste Verteidiger in dieser Liste und steht aktuell bei 807.233 Spielen seit Release. Er kostet aktuell um die 100.000 Münzen.

Ein wichtiger Punkt bei Gomez ist das für einen Innenverteidiger hohe Tempo, da er es so mit den Offensivsprintern der Gegner aufnehmen kann. Dazu kommen sehr hohe Defensiv- und Physis-Werte. Mit dem Anchor-Chem-Style lassen sich alle drei dieser zentralen Werte noch weiter hochschrauben.

6. Ousmane Dembelé

Ousmane Dembelé hat aktuell 786.322 Spiele gesammelt und war auch schon in vergangenen FIFA-Teilen ein Favorit der Spieler. Wieso?

Dembelés größte Stärken liegen bei der Geschwindigkeit und dem Dribbling. Er sticht aber insofern heraus, dass er ein 5-Sterne-Skiller ist und gleichzeitig 5 Sterne auf dem schwachen Fuß hat.

Er ist also dribbelstark und beidfüßig. Außerdem bringt er als Franzose in La Liga gute Link-Möglichkeiten mit. Sein Preis liegt aktuell bei 52.000 Münzen. Mit dem Deadeye-Chem-Style kann man seine Schuss- und Pass-Werte außerdem ebenfalls in der guten 80er-Bereich bringen, um ihn noch vielseitiger zu machen.

7. Lucas

Lucas hat seit Release aktuell 775.842 Spiele gespielt und kostet aktuell 51.000 Münzen.

Auch er bringt – wie könnte es anders sein – jede Menge Tempo mit. Dazu ist er ebenfalls sehr stark im Dribbling. Mit dem Deadeye-Stil erreicht er außerdem Pass- und Schuss-Werte im 80er-Bereich. Insgesamt ist er ein schneller, abschlussstarker Spieler. Und als Brasilianer in der Premier League ist er auch ein gutes Bindeglied für Hybrid-Teams. Er hat 4 Sterne auf Skills und schwachem Fuß.

8. Rodrigo

Der spanische Stürmer Rodrigo steht seit Release bei 759.959 Matches und hat nur ein Gesamtrating von 82 – doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen.

Der Leeds-Stürmer ist mit seinem 91er-Geschwindigkeitswert erstmal wahnsinnig schnell. Dazu kommen gute Offensiv-Werte, gerade beim Einsatz von Chem-Styles – wie „Finisher“. Er hat außerdem 4-Sterne-Skills in Petto und kostet mittlerweile nur noch 11.000 Münzen, nachdem er vor zwei Wochen noch 40.000 Münzen kostete. Er ist mittlerweile eine gute Möglichkeit, um ein Premier-League-Starter-Team aufzuwerten.

9. Ferland Mendy

Während viele Spieler in den letzten Wochen auf dem Transfermarkt abstürzten, hielt Ferland Mendy seinen Preis von über 100.00 Münzen konstant und stieg sogar noch auf um die 125.000 an. Aktuell steht der Linksverteidiger dennoch bei 755.228 Matches.

Mendy ist extrem schnell, bringt 4-Sterne-Skills und 5 Sterne auf dem schwachen Fuß mit. Sein Tempo-Wert von über 90 garantiert, dass er mit den schnellsten Angreifern mithalten kann, um sie abzuwehren. Mit dem Anchor-Style wird seine Geschwindigkeit sogar noch weiter angehoben, ebenso wie die wichtigen Defensiv- und Physis-Werte. Dazu kommen gute Links für mögliche Hybrid-Teams.

10. Nelson Semedo

Semedo ist ebenfalls ein schon lange ein beliebter Spieler, wechselte aber im Sommer aus der spanischen in die englische Liga. Das änderte nichts an seiner Beliebtheit: Aktuell steht er bei 739.467 Matches.

Auch Semedo hat den großen Tempo-Wert als wichtigen Pluspunkt, da sich die Außenverteidiger in diesem Jahr sehr schnellen Offensivspielern stellen müssen. Mit dem Sentinel- oder Anchor-Style kann man die Defensiv- und Physis-Werte weiter aufbauen. Aktuell liegt Semedo bei etwa 30.000 Münzen.

Diese Spieler folgen auf den weiteren Plätzen:

Allan

Paul Pogba

Leroy Sané

Gareth Bale

Kai Havertz

Aubameyang

Alphonso Davies

Federico Valverde

