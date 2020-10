Wir zeigen euch hier die 10 besten Stürmer aus FIFA 21 Ultimate Team und verraten euch, wer sich für euer Team lohnt.

Stürmer sind vermutlich der wichtigste Part in jeder FUT-Mannschaft. Denn ohne Stürmer gibt es auch meistens wenig Tore. Wir listen euch hier die 10 Stürmer mit den höchsten Ratings in FIFA 21 auf und verraten euch, welche sich lohnen und welche eher nicht empfehlenswert sind.

Denn nicht jeder Spieler, der ein hohes Rating vorweisen kann, ist automatisch empfehlenswert. Manchmal kann auch ein Stürmer mit einem niedrigeren Rating stärker sein, weil er besser in die Meta des Spiels passt.

Werner ist die beliebtere Karte, trotz niedrigeren Rating

So ist beispielsweise ein 85er Timo Werner deutlich teurer und beliebter, als ein 87er Griezmann. Das liegt zum einen an der Liga aber zum anderen am wichtigen Faktor Tempo, den nur Werner zu bieten hat.

Die 10 besten Stürmer in FIFA 21 Ultimate Team

Das sind die 10 besten Stürmer in FIFA 21: In dieser Liste zeigen wir euch die Stürmer-Karten mit den aktuell höchsten Ratings in FIFA 21 Ultimate Team (Stand 24.10.2020). Die Karten sind nach Rating sortiert.

10. Harry Kane – erste Inform-Karte

Kane 2nd Inform (89)

Das kostet die Karte: ca. 66.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Harry Kane ist ein Top-Stürmer, dem es leider etwas an Geschwindigkeit fehlt, weshalb es ihn verhältnismäßig günstig zu kaufen gibt. Trotzdem hat er Schuss-Werte auf Top-Niveau, mit denen viele Tore garantiert sind.

Es sollte nur jedem klar sein, dass Kane leider keine schnellen Verteidiger abschütteln kann und damit nicht in die aktuelle Meta von FIFA 21 passt.

9. Karim Benzema – Gold-Karte

Benzema (89)

Das kostet die Karte: ca. 24.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Bei Karim Benzema ist es ähnlich wie mit Harry Kane. Er hat grandiose Schuss-Werte und kann durch gute Dribbling-Stats überzeugen. Doch auch bei ihm fehlt die Geschwindigkeit, um gegnerische Verteidiger abzuhängen.

Wenn man ihn allerdings für Kopfbälle und Tore aus dem Strafraum nutzt, ist er schon empfehlenswert.

8. Sergio Agüero – Gold-Karte

Agüero (89)

Das kostet die Karte: ca. 69.000 (PS4)

Lohnt sich die Karte? Auch Sergio Agüero hat mit Geschwindigkeits-Problemen zu kämpfen. Doch ganz so langsam wie Benzema oder Kane ist er nicht. Stark machen ihn vor allem seine grandiosen Schuss-Stats sowie sein äußerst stabiles Dribbling. Für ein Premier League Team ist die Karte definitiv eine Empfehlung für den Sturm, besonders weil er preislich noch im Rahmen bleibt.

7. Kylian Mbappé – Gold-Karte

Mbappé (90)

Das kostet die Karte: ca. 1.400.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Der Cover-Star von FIFA 21 hat im Spiel auch eine der besten Karten, was sich allerdings auch in seinem Preis widerspiegelt. Er er ist pfeilschnell, hat sehr gute Schuss-Werte und traumhaftes Dribbling. Außerdem hat Mbappé 5-Sterne Skill Moves.

Er hat also alles, was man sich von einem Stürmer in FIFA 21 wünschen würde und ist daher eine klare Empfehlung. Wenn man sich ihn denn leisten kann.

6. Sadio Mané – Gold-Karte

Mané (90)

Das kostet die Karte: ca. 394.000 Münzen

Lohnt sich die Karte? Wer das Glück hat, Sadio Mané zu in seinem Team zu haben, der kann sich freuen. Denn Mané ist ein fantastischer Flügelstürmer mit einer Spitzengeschwindigkeit, starken Schuss-Stats und hervorragenden Dribbling-Fähigkeiten. Richtig stark sind zudem seine 4-Sterne Skill-Moves sowie 4-Sterne beim schwachen Fuß.

5. Mohamed Salah – Gold-Karte

Salah (90)

Das kostet die Karte: ca. 370.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Mané und Salah ähneln sich von den Werten sehr, was Salah ebenso zu einer eindeutigen Empfehlung für euer FUT-Team macht. Er ist superschnell, hat starke Dribbling-Werte und einen super Schuss. Einzig sein rechter Fuß ist schwächer, als der von Mané.

4. Neymar – Gold-Karte

Neymar (91)

Das kostet die Karte: ca. 1.055.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Neymar hat eine FUT-Karte, die eigentlich keine Wünsche offen lässt. Alle Werte sind auf einem Top-Niveau: Geschwindigkeit, Schießen, Passen, Dribbling – alles fantastisch. Seine einzige Schwäche ist die Physis.

Doch wenn ihr genug Münzen habt, dann muss Neymar einfach in euer Team. Alleine schon wegen der 5-Sterne beim schwachen Fuß und den 5-Sterne Skill Moves.

3. Robert Lewandowski – erste Inform-Karte

Lewandowski 2nd Inform (92)

Das kostet die Karte: ca. 275.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Robert Lewandowski ist mit Abstand der beste Bundesliga-Stürmer, besonders seine erste Inform-Karte aus dem TOTW 2. Er hat herausragende Schuss-Stats und sehr gute Physis- sowie Dribbling-Werte. Und auch sein Tempo ist in Ordnung. Solltet ihr also ein Bundesliga-Team mit den nötigen Münzen haben, dann solltet ihr euch Lewandowski ins Team holen.

2. Cristiano Ronaldo – Gold-Karte

Ronaldo (92)

Das kostet die Karte: ca. 1.500.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Seit Jahren gehört Ronaldo zu den besten Karten im Spiel. Und ob er sich auch in FIFA 21 lohnt, lässt sich ganz klar mit „Ja“ beantworten. Mit Cristiano Ronaldo bekommt ihr den wohl besten Stürmer im ganzen Spiel, die keine Icon ist. Die Werte sind grandios und bieten kaum Raum zum Meckern.

Wenn ihr euch Ronaldo leisten könnt, dann muss er, wie in den Vorjahren, unbedingt ins Team.

1. Lionel Messi – Gold-Karte

Messi (93)

Das kostet die Karte: ca. 660.000 Münzen (PS4)

Lohnt sich die Karte? Messi hat in diesem Jahr zwar wieder einen Punkt im Gesamtrating mehr als Cristiano Ronaldo, doch Ronaldo dürfte trotzdem die etwas bessere Karte haben. Das sieht man auch am Preis, Messi ist für die Hälfte zu haben. Doch nichtsdestotrotz hat Messi eine wahnsinnig gute Karte, die besonders in den Bereichen Schiessen, Passen und Dribbling punkten kann. Schnell ist er im übrigen auch.

Solltet ihr ihn also ziehen oder kaufen wollen, dann solltet ihr ihn spielen lassen und euch auf viele Tore freuen.

Welchen Stürmer spielt ihr in eurem Ultimate Team? Falls ihr noch Tipps sucht, um mehr Siege in der Weekend League einzufahren, dann werdet ihr hier fündig.