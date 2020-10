Was ist die beste Formation in FIFA 21? Das kommt immer ganz auf den eigenen Spielstil an. MeinMMO hat bei einem FIFA-Coach nach Tipps gefragt.

In FIFA 21 können Spieler aus einer Vielzahl von Formationen wählen. Es gibt verschiedene offensive und defensive Aufstellungen: Manche Formationen zählen auf schnelle Außenspieler, andere setzen auf Durchschlagskraft im Zentrum. Und dann wiederum gibt es welche, die einfach nur darauf ausgelegt sind, Gegentore zu verhindern. Das Spektrum ist breit gefächert.

Gibt es die „beste“ Formation? MeinMMO hat bei FIFA-Coach Teoman Arslan von der Agentur L4K eSports nachgefragt, welche Formationen er in FIFA 21 empfehlen würde. Arslan brachte bereits mehrere eSportler bei den Vereinen der Virtuellen Bundesliga unter und trainierte den mehrfachen Deutschen Meister Cihan Yasarlar.

Profi-Coach Teoman Arslan trainiert seit Jahren eSportler in FIFA

Er hat eine klare Einstellung zum Thema Formationen: “Am Ende muss jeder die richtige Formation für sich selbst finden”, so Arslan. Dabei sollte man sich nicht immer auf Bewährtes aus vergangenen Spielen verlassen: “Du musst experimentieren.”

Es käme immer auf den persönlichen Stil des Spielers an. Schließlich bietet FIFA 21 jede Menge Möglichkeiten, Tore zu erzielen. “Für mich ist zum Beispiel wichtig, dass ich das Mittelfeld beherrsche”, erzählt der Coach.

Schon im Zentrum müsse bei ihm mitverteidigt werden, damit die Innenverteidiger entlastet werden. Denn: In FIFA 21 passiert es schon mit kleinen Kollisionen schnell, dass man einen Strafstoß verursacht: „Wenn der Gegner bis in den Sechzehner durchkommt, herrscht viel Gefahr auf Elfmeter.” Während das Mittelfeld mitverteidigt, sollen schnelle Spieler über Außen in die Mitte ziehen, so Arslan: “Ich spiele also konterlastig.“

FIFA 21 sei noch neu, daher befindet sich das Spiel noch im Wandel. “Wir probieren viel aus”, erklärt Arslan. Dennoch hätte man bereits einige Formationen ausgemacht, die sich in FIFA 21 richtig lohnen können.

Die stellen wir euch hier vor. Hier findet ihr jeweils eine Einschätzung der Formation und die Einstellungen für die Taktik. Diese könnt ihr im Spiel unter „Strategien bearbeiten“ anpassen.

Die ausgewogene Formation: 4-5-1

Das sagt der Coach: “Das ist meine aktuelle Lieblingsformation. Viele denken, das sei eine Verteidigungsformation – ich seh das nicht so”, erklärt Arslan: “Um das Mittelfeld zu kontrollieren, gehen wir es gleich mit fünf Spielern an.”

Dazu brauche man einen starken Stürmer und einen ZM, der mobil genug ist, im Angriff wie in der Verteidigung zu helfen. Die Außenspieler sollen mit viel Tempo agieren, und die ZOMs im Angriff mitmischen.

“Mit dieser Formation kann man kompakt angreifen, während der ZM als Bindeglied zwischen Verteidigung und Mittelfeld absichert.” Der ZM-Spieler müsse also sehr konditionsstark sein. LV und RV bleiben dabei hinten, um defensiv Sicherheit zu bieten.

Die Taktiken:

Defensivstil: Druck nach Fehlern, 5 Breite, 4 Tiefe

Druck nach Fehlern, 5 Breite, 4 Tiefe Offensivstil: Ausgeglichen, 5 Breite, 5 Spieler im Strafraum

Ausgeglichen, 5 Breite, 5 Spieler im Strafraum Standards: Ecken 3 Balken, Freistöße 3 Balken

Diese Formation eignet sich für: Spieler, die viel Kontrolle im Mittelfeld ausüben möchten und mit vielen Spielern attackieren wollen.

Die offensive Formation: 4-3-3 (2)

Das sagt der Coach: Diese Formation kommt zum Einsatz, wenn man nicht durchkommt, wie erhofft. “Ich möchte mit dieser Formation viel Druck ausüben”, erklärt er.

Sie ist etwas riskanter als die 4-5-1, da man weniger das Mittelfeld kontrolliert, sondern eher wie im Basketball je nach Situation von der Defensive in die Offensive umschaltet – und umgekehrt. Im Grunde greifen alle Spieler an – außer eben die Viererkette. Hier werden auch die Außenverteidiger auf “hinten bleiben” programmiert.

Die ZOMs orientieren sich nach vorne, die Flügelspieler ziehen in die Mitte. Ein schneller Spieler, den man schicken kann, hilft in der Offensive. “Das ist eine gute Formation, wenn man sich im Ballbesitz wohlfühlt.”

Die Taktiken:

Defensivstil: Pressing nach Ballverlust, 5 Breite, 5 Tiefe

Pressing nach Ballverlust, 5 Breite, 5 Tiefe Offensivstil: Langer Ball, 5 Breite, 6 Spieler im Strafraum

Langer Ball, 5 Breite, 6 Spieler im Strafraum Standards: Ecken 4 Balken, Freistöße 4 Balken

Diese Formation eignet sich für: Spieler, die weniger Kontrolle im Mittelfeld brauchen und schnell zwischen Verteidigung und Angriff umschalten wollen.

Die defensive Formation: 5-3-2

Das sagt der Coach: “Diese Formation nutze ich, wenn ich führe und merke, dass es knapp wird”, so Arslan: “Sie sieht unkonventionell aus, hat aber viel Breite und kann das Mittelfeld zum Laufen bringen.”

Während hinten eine starke Fünferkette blockt, sorgen die Außen weiter für Gefahr: “Die Spieler auf dem linken und rechten Flügel müssen viel Tempo haben, weil wir hinten zu machen und nur zwei Mittelfeldspieler haben.” Die Taktik “schneller Aufbau” kommt dann zum Einsatz, um bei Ballgewinn schnell wieder ins Angriffsdrittel zu kommen: “Das ist eine Formation für die letzten 10 Minuten des Spiels.”

Die Taktiken:

Defensivstil: Zurückfallen lassen, 5 Breite, 3 Tiefe

Zurückfallen lassen, 5 Breite, 3 Tiefe Offensivstil: Schneller Aufbau, 5 Breite, 3 Spieler im Strafraum

Schneller Aufbau, 5 Breite, 3 Spieler im Strafraum Standards: Ecken 1 Balken, Freistöße 1 Balken

Diese Formation eignet sich für: Spieler, die eine kaum zu knackende Defensive wollen und nur vereinzelt mit schnellen Angriffen Nadelstiche setzen möchten.

Die Brechstange: 3-4-2-1

Das sagt der Coach: “Diese Taktik kommt zum Einsatz, wenn ich gar nicht mehr weiter weiß”, so Arslan. Sie ist einfach dazu gedacht, den Ball irgendwie nach vorne zu bekommen – und dann in den Kasten des Gegners.

Aber mit aller Macht nach vorne zu preschen, kann auch funktionieren: “Wir haben das in der virtuellen Bundesliga ausgefuchst, und sie hat uns manchmal echt gerettet”. Das Ziel ist klar: Ball vom Gegner gewinnen, nach vorne bringen, Tor erzielen.

Die Taktiken:

Defensivstil: Ständiger Druck, 5 Breite, 7 Tiefe

Ständiger Druck, 5 Breite, 7 Tiefe Offensivstil: Langer Ball, 5 Breite, 7 Spieler im Strafraum

Langer Ball, 5 Breite, 7 Spieler im Strafraum Standards: 5 Ecken, 5 Freistöße

Diese Formation eignet sich für: Spieler, die dringend ein Tor erzielen wollen und irgendwie den Ball nach vorne kriegen müssen. Die Defensive steht hier im Hintergrund.

Am Ende gilt aber, dass man die perfekte Formation für sich selbst nur herausfindet, indem man selbst experimentiert. Schließlich können sich die bevorzugten Spielstile von Spieler zu Spieler unterscheiden. Ein guter Ort zum experimentieren sind übrigens die Freundschaftsspiele – hier kann man nicht nur viel probieren, sondern auch Belohnungen abgreifen. Außerdem machen die unterschiedlichen Freundschaftsspiele einfach eine Menge Spaß.