FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Am Freitagabend steht dann der Start der zweiten Runde Rulebreakers an. Ob dort weitere starke Karten über Aufgaben verfügbar werden?

Es gibt aber noch viele weitere französische Spieler in der Bundesliga, die sich für die Aufgaben lohnen. Am Ende erwartet euch die starke Mukiele-Karte als Belohnung für euer Ultimate Team.

Mukiele selbst ist so eine Karte. Und wenn ihr „Flankenguru“ geschafft hat, könnt ihr sogar die Leih-Variante der Rulebreakers-Karte verwenden. Da sie in Freundschaftsspielen laufen, verliert ihr auch keine Verträge der Karte. Sie eignet sich dann auch perfekt für die Aufgabe „Abwehrstärke“. Weitere gute Karten sind:

Die Aufgaben für Mukiele laufen am Dienstagabend, den 03. Oktober um 19:00 Uhr aus. Ihr habt also noch ein bisschen Zeit, die Aufgaben zu lösen.

Was ist das für eine Karte? Die Rulebreakers-Karte von Nordi Mukiele kann euer Team auf der rechten Abwehrseite verstärken. Mit einem Gesamtwert von 84 ist Mukiele aktuell der stärkste Bundesliga-Rechtsverteidiger nach Rating in Ultimate Team.

