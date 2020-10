FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Ihr seid eher im Karrieremodus als in Ultimate Team unterwegs? Auch dort gibt es spannende Spieler, die man sich sichern sollte: Hier findet ihr die Übersicht der besten und günstigen Talente in FIFA 21 .

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Wann erscheint Rulebreakers Team 2? Das zweite Rulebreakers-Team wird um 19 Uhr veröffentlicht und ist dann auch sofort verfügbar. Es wird in Packs stecken, aber die Chancen auf Spezialkarten sind niedrig . Man wird die Spieler auch wenig später auf dem Transfermarkt kaufen können, dort werden sie aber voraussichtlich einiges an Münzen kosten.

Diese Karten zeichnen sich dadurch aus, dass sie einige Werte der Spieler verbesserten, während andere schwächer wurden. So verändern sie ein Stück weit den Spielertypen, den man gewohnt ist. Harry Kane beispielsweise bekam ein dickes Sprint-Upgrade, verlor aber ein wenig an Schusskraft.

Letzte Woche startete das Rulebreakers-Event in FIFA 21 , heute geht es in die zweite Runde. Was erwartet uns im zweiten Durchgang?

