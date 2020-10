FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Auch über die Web App und Companion App ist kein Zugang möglich. Eine Verbindung zum Server kommt nicht zustande. In der Fehlermeldung wird betont, eine Anmeldung sei nicht verfügbar und man solle sich über Konsole/PC anmelden, um das „komplette FUT-Spielerlebnis genießen“ zu können. Doch auch auf der Konsole kommt man nicht in die Online-Dienste wie Ultimate Team.

In FIFA 21 sind die Server down, die EA Server kämpfen mit einer Störung. Dabei sollte gerade eigentlich das große Rulebreakers-Event starten.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 8 − 8 =

Insert

You are going to send email to