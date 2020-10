In FIFA 21 sollte heute, am 16. Oktober 2020, eigentlich die erste Weekend League starten. Doch der Start von FUT Champions verschiebt sich. Hier ist alles, was ihr wissen müsst.

Viele FUT-Spieler dürften sich auf den Start der ersten FUT Champions Weekend League in FIFA 21 gefreut haben und sich starke Teams zusammengestellt haben. Doch EA verschiebt das Wochenend-Turnier nun kurz vor dem Start.

Was ist passiert? Auf Twitter hat EA Sports angekündigt, dass sich der Start der Weekend League aufgrund von unvorhergesehenen Umständen um 24 Stunden verschieben wird.

Damit beginnt die erste Weekend League in FIFA 21 erst am Samstag und nicht am heutigen Freitag.

Aufgrund unvorhergesehener Umstände hat sich die bevorstehende FUT Champions Weekend League um 24 Stunden verzögert. Überprüfe im Spiel den überarbeiteten Zeitplan. Darüber hinaus wird diese Weekend League um 24 Stunden verlängert, um die verspätete Startzeit auszugleichen

Wann geht die Weekend League jetzt genau los? Wenn man sich in FIFA 21 Ultimate einloggt dann kann man die neuen Starzeiten einsehen. So sehen sie aus:

Beginn: Samstag, 17. Oktober um 09:00 Uhr

Ende: Dienstag, 19. Oktober um 09:00 Uhr

Was ist mit den FUT Champions Punkten? EA hat in einem zweiten Tweet eine Entschädigung angekündigt. Alle Spieler, die ihre 2.000 FUT Champions Punkte für die erste Weekend League einlösen, sollen für die zweite Weekend League in der nächsten Woche (23. bis 25. Oktober) erneut 2.000 FUT Champions von EA erhalten.

Damit können die FUT-Spieler dann direkt an der zweiten Weekend League teilnehmen, ohne vorher erneut 2.000 Punkte für die Qualifizierung sammeln zu müssen.

Das ist nicht schlecht für Spieler, die durch die plötzliche Verschiebung der Weekend League nicht alle 30 Spiele absolvieren können.

Wie sieht das bei euch aus, werdet ihr bei der verspäteten Weekend League mitmachen? Oder bleibt ihr erstmal bei Division Rivals und verdient euch dort Belohnungen?