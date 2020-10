FIFA 21: Die erste Weekend League startet morgen – So seid ihr dabei

In FIFA 21 beginnt dieses Wochenende die erste Weekend League. Wie kann man am schwierigsten Wettbewerb in Ultimate Team teilnehmen?

Wann startet die Weekend League? Die erste Weekend League in FIFA 21 wird am Freitag, den 16. Oktober, um 09:00 Uhr morgens starten. Sie läuft dann von Freitagmorgen bis Montagfrüh um 09:00 Uhr.

Wie läuft die Weekend League? In dieser Zeit habt ihr insgesamt 30 Spiele zur Verfügung, in denen ihr so viele Siege sammeln müsst, wie möglich. Je nachdem, wie gut eure Bilanz am Ende ausfällt, erreicht ihr einen Rang, nach dem ihr dann bestimmte Belohnungen bekommt. Je höher der Rang, desto besser die Belohnungen. Es gibt Münzen, Packs und Player-Picks, in denen TOTW-Spieler enthalten sind, zu gewinnen. Folgende Ränge gibt es:

Die Top 200. Hier finden sich die 200 besten Spieler der Weekend League, die je nach Platzierung unterschiedlich starke Belohnungen bekommen.

Elite 1 (27 Siege)

Elite 2 (25 Siege)

Elite 3 (23 Siege)

Gold 1 (20 Siege)

Gold 2 (17 Siege)

Gold 3 (14 Siege)

Silber 1 (11 Siege)

Silber 2 (8 Siege)

Silber 3 (6 Siege)

Bronze 1 (4 Siege)

Bronze 2 (2 Siege)

Bronze 3 (0 bis 1 Sieg)

Die Weekend League ist der härteste Modus in Ultimate Team, bringt insgesamt aber auch die besten Belohnungen. Wie kann man mitmachen?

Im Spiel läuft ein Countdown in Richtung Start ab

So qualifiziert ihr euch für die Weekend League

Wie kommt man in die Weekend League? Um in die Weekend League zu kommen, braucht man insgesamt 2.000 FUT Champions Punkte. Die könnt ihr in Division Rivals bekommen: Jedes einzelne Spiel, dass ihr in den Rivals spielt, bringt euch Punkte für die Weekend-League-Qualifikation. Außerdem gibt es zusätzliche Punkte in den wöchentlichen Belohnungen.

Je höher eure Division ist, desto mehr FUT Champions Punkte bekommt ihr auch pro Spiel. Das bedeutet: Wer sich schnell für die Weekend League qualifizieren möchte, sollte versuchen, so hoch wie möglich zu spielen – auch, wenn die Gegner in hohen Divisionen stark sind.

Zuletzt stiegen Spieler absichtlich für bessere Belohnungen ab. Hinsichtlich der Weekend League-Qualifikation ist das aber nicht zu empfehlen.

Wo löse ich die Punkte ein? Wenn ihr die Punkte zusammen habt, könnt ihr im „Spielen“-Menü von Ultimate Team die Weekend League auswählen und dort eure Qualifikation mit Einlösen der Punkte abschließen. Ihr könnt die Punkte aber auch einfach in der Web-App oder der Companion-App einlösen. Sie bleiben euch erhalten, bis ihr sie einlöst. Ihr könnt sie also auch an einem anderen Wochenende einsetzen.

So sieht die Qualifikation in der Web App aus

Bis wann kann ich mich qualifizieren? In der Vergangenheit konnte man sich immer bis zu 24 Stunden nach Beginn der Weekend League qualifizieren. Das bedeutet, dass der letzte Zeitpunkt Samstag, um 09:00 Uhr wäre.

Bis zu diesem Zeitpunkt habt ihr also noch Zeit, euch in Division Rivals die nötigen Punkte zu sichern. Wenn ihr also an der Weekend League teilnehmen wollt, solltet ihr euch auf dieses Modus konzentrieren, wenn euch noch Punkte zur Qualifikation fehlen.

Übrigens: Auch in der Weekend League bekommt ihr FUT Champs Punkte. In FIFA 20 reichten 11 Siege in der Weekend League, um die erneute Qualifikation sicher zu haben.

Ihr startet gerade erst neu in die Saison? Dann findet ihr hier Tipps für den Start in FIFA 21.