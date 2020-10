In FIFA 21 startet heute das neue Rulebreakers-Event in Ultimate Team. Was erwartet Spieler in der neuen Promo?

Wann startet Rulebreakers? Rulebreakers startet heute, am Freitag, den 23. Oktober. Die Startzeit ist wie gewohnt 19 Uhr. Das zeigt ein neuer Ladescreen bei Ultimate Team.

Was wird im Event stecken? Vollständige offizielle Event-Infos gibt es noch nicht, aber die Teaser machten bereits klar, dass es neue Spezialkarten geben wird. Diese werden voraussichtlich in Packs zu bekommen sein, wenn man eine Menge Glück hat. Auf dem Markt dürfte es sie wenig später auch geben. Wie ihr viele Münzen für Transfers bekommt, erfahrt ihr in unseren Trading-Tipps.

Außerdem ist damit zu rechnen, dass es wieder spezielle SBCs und Wochenaufgaben gibt, die einem eine der neuen Karten einbringen können.

Aber was macht die Spezialkarten im neuen Event aus?

Rulebreakers statt Halloween-Event?

Das können die neuen Karten: Über Twitter gab EA Sports bekannt, welches Feature die neuen Karten auszeichnet.

Die „Rulebreakers“ sollen ihren alten Spielstil zurücklassen und sich in eine andere Art von Spieler verwandeln. Dazu werden einige Karten angeteasert.

Bei dem belgischen Spieler vom SSC Neapel dürfte es sich um Dries Mertens handeln. Hier sieht man etwa einen Wertverlust beim Dribbling, dafür ein deutliches Upgrade bei den Schüssen. Das könnte bedeuten, dass diese Mertens-Version eher mal drauf hält, als sich durchzudribbeln.

Bei dem englischen Stürmer von Tottenham dürfte es sich um Harry Kane handeln. Der ist eigentlich für seinen irren Schusswert bekannt, ist aber normalerweise sehr langsam. Hier hat die Karte einen 91er-Wert bei der Geschwindigkeit, was einen Kane plötzlich zum Sprinter machen würde.

Dazu kommt eine brasilianische Karte, die aber noch nicht näher angeteasert wird.

Bei Rulebreakers scheint es also darum zu gehen, bestimmte Werte zu boosten, während andere schwächer werden. Werte-Boosts hatte sonst immer das Ultimate Sream Event gebracht, mit dem Spieler nun rund um Halloween eigentlich auch gerechnet hatten.

Ob die Rulebreakers das Scream-Team komplett ersetzen, oder das Halloween-Event möglicherweise erst danach startet, ist derzeit noch offen.

Wenn ihr noch Münzen für neue Karten braucht, solltet ihr in eurem Verein einmal nachschauen, ob sich dort nicht vielleicht ein paar Schätze verbergen. Einige Items geben in Ultimate Team nämlich überraschend viele Münzen.