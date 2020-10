FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erscheint am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später auch für Next-Gen PS5 und Xbox Series X....

Habt ihr noch weitere Items entdeckt, die man teuer verkaufen kann? Lasst es uns doch gerne in den Kommentaren wissen. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr günstig Spieler auf dem Transfermarkt bekommt, dann schaut euch unseren Sniping-Guide an .

Welche Items bringen die meisten Münzen? Welche Items in FUT 21 aktuell die meisten Coins wert sind ist ganz unterschiedlich. Wir zeigen euch hier die Gegenstände, die aktuell (Stand 22.10.) am teuersten auf dem FUT-Transfermarkt verkauft werden können.

Durchstöbert also am besten mal euren Verein. Das kann sich richtig lohnen.

Was sind Verbrauchsgegenstände? In FIFA 21 gibt es eine Vielzahl an Verbrauchs-Items. Dazu gehören:

In fast allen Packs , die man in Ultimate Team öffnet, sind neben Spieler-Karten auch noch Verbrauchsgegenstände dabei. Und manche davon kann man aktuell für überraschend viele Coins loswerden. Zwar wird man damit nicht reich, aber ein paar Münzen kann man durchaus verdienen.

