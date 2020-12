Warum ich zu Weihnachten in FIFA 21 immer mies bin

Juhu, es ist Weihnachtszeit! In diesem Sinne verteilt MeinMMO-Autor Max Handwerk Geschenke – zumindest an seine Gegner in FIFA 21. Und wer ist schuld? Na klar: Fiese Weihnachts-Ohrwürmer!

Ach ja, die Weihnachtszeit. Ruhig, besinnlich, irgendwie friedlich. Mit diesen Adjektiven wird die Zeit rund ums Fest gerne mal in Verbindung gebracht. Wisst ihr, was zu diesen Worten einfach mal so gar nicht passt? Die Weekend League in FIFA 21.

Die Weekend League ist im Vergleich mit der weihnachtlichen Stress-Skala grundsätzlich eher bei “Last-Minute-Geschenkekauf” anzusiedeln als bei “besinnliche Stimmung am Adventsmorgen”.

Schließlich geht es am Wochenende um jeden einzelnen Punkt, wenn man gute Belohnungen haben will. Das erfordert höchste Konzentration. Und wenn ich mir richtig Mühe gebe, schaff ich es zumindest mal konstant auf 14 Siege. Aber im Dezember? Da geht die Konzentration gerne mal in den Keller. Und ganz ehrlich: Ich bin selbst schuld.

So schauen meine Gegner, wenn sie mein Abwehrverhalten im Dezember sehen

Last Christmas I gave you a Tor

Was ist zu Weihnachten anders? Normalerweise versuche ich in der Weekend League so konzentriert wie möglich zu spielen. Wie viele Spieler setze ich dabei auch auf Musik, die dabei helfen soll, möglichst viele Tore zu schießen und wenig zu kassieren.

Schaut man sich mal auf Spotify um, findet man dort jede Menge Playlisten von Spielern mit schönen Namen wie “FIFA 21 WL schwitzen”, “FIFA 21 Weekend League Motivation” oder auch einfach den FIFA 21 Soundtrack. Da drin stecken dann Songs, die einen entweder nach vorn pushen, wenn man einen Treffer erzielen will oder die mit unterschwelligen Beats für einen guten Spielrhythmus sorgen.

Aber in der Weihnachtszeit, da bin ich irgendwie im Christmas-Modus. Und anstatt “WL schwitzen” ist bei mir am Wochenende einfach ein bisschen Weihnachtsstimmung angesagt. Dementsprechend schmeiß ich dann auch gerne mal eine Weihnachts-Playlist auf die Anlage. Und ich denke mir jedes Jahr: Ach, so Weihnachtsmusik ist doch auch schön für eine Runde FIFA. Sorgt schließlich für gute Laune, oder? Wenn man da mal ein Tor kassiert, kann man es wenigstens mit Schellenkranz-Gebimmel und fröhlichen Glöckchen weglachen. Richtig? Falsch.

Zu Weihnachten können meine Gegner besonders oft Tore bejubeln

Denn wie jedes Jahr hat es mich auch diesmal wieder erwischt. Das Gebimmel in den Weihnachtssongs sorgt zwar durchaus für heitere Stimmung, aber es lenkt auch einfach ab. Ganz zu schweigen davon, nebenbei “Driving Home for Christmas” oder “Last Christmas” mitzusummen, während man gerade versucht, sich am Gegner vorbeizudribbeln. Ich garantiere euch: Man kriegt einfach keine konsequent vernünftigen Übersteiger hin, wenn man nebenbei eigentlich in einem Weihnachtslied steckt.

In den letzten Wochen kam es bei mir so leider öfter vor, dass ich mich gerade noch fröhlich auf den Refrain von “Thank God it’s Christmas” gefreut habe, nur um dann ein absolut fieses und unerwartetes Kontertor zu kassieren. Ganz ehrlich: Weihnachtsmusik und FIFA 21 passen einfach nicht so gut zusammen, wie ich es gern hätte. Die Songs versauen einem das Spiel und das Spiel versaut einem die Songs.

Gute Laune hat da am Ende eigentlich nur einer: Mein Gegner. Der kriegt so nämlich ein paar schöne Tore auf dem Silbertablett serviert, und somit auch WL-Punkte und vielleicht sogar bessere Weekend-League-Belohnungen. Aber was soll’s – ich mag Weihnachtsmusik einfach zu gern! Am Ende ist ja schließlich auch Weihnachten und ich hab gehört, Geben sei seliger denn Nehmen. Da kann man auch mal ein paar Geschenke verteilen!

Weihnachtssongs in der Weekend League kann ich also wirklich nur bedingt empfehlen. Ihr wollt lieber Tipps, wie ihr mehr Siege holt? Dann findet ihr hier ein paar Tricks für die Weekend League.