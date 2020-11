FIFA 21: Die 3 besten Bundesliga-Teams für eure Münzen

Der Transfermarkt in FIFA 21 Ultimate Team bietet aktuell ungewöhnlich niedrige Preise. Das ermöglicht ziemlich starke Bundesliga-Teams für relativ wenig Münzen – eine Übersicht.

Das ist auf dem Transfermarkt los: Während viele Karten in Ultimate Team zum Release von FIFA 21 bei hohen Preisen auf dem Markt einstiegen und teilweise hochgingen, sorgte ein starker Marktcrash Mitte Oktober für einen plötzlichen Absturz der Preise.

Dieser freie Fall, in dem sich einige Karten seitdem befinden, ist noch immer nicht beendet. Man muss nur beispielsweise auf Erling Haaland schauen: Der kostete noch am 13. Oktober 120.000 Münzen, und ist jetzt bei einem Zehntel davon angekommen. Er kostet nur noch 12.000 Münzen.

Auch Super-Stürmer Robert Lewandowski sackte von über 200.000 Münzen auf ca. 70.000 ab. Das ist zwar immer noch viel – aber eben weniger als halb so viel, wie zuvor.

Solche Beispiele gibt es einige. Deswegen könnte es sich aktuell lohnen, sich ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen. Wir haben uns Bundesliga-Teams für verschiedenste Budgets angeschaut.

Die Teams wurden mit dem FIFA 21 Squad Builder von futbin zusammengestellt.

Das Bundesliga-Team für ein kleines Budget

Schon für wenig Münzen kriegt ihr ein starkes Team

Was ist das für ein Team? In diesem Team findet ihr nur Spieler, deren Karten jeweils unter 10.000 Münzen liegen – teilweise deutlich.

Doch auch diese Truppe hat schon einige tolle Spieler zu bieten. Mit Coman habt ihr einen sehr starken Tempo-Dribbler, Zakaria ist in den letzten Wochen von über 30.000 Münzen auf gerade mal 1.700 abgestürzt. Klostermann und Hernandez sind ein gutes Innenverteidiger-Duo. Laimer, Hwang und Kramaric sind alle extrem günstig, bieten aber trotzdem gute Leistungen.

Richtig stark ist auch die Mukiele-Karte auf RV. Dessen Rulebreakers-Variante gibt es gerade in Aufgaben komplett ohne Münzen zu holen. Als stärkste Rechtsverteidiger-Karte in der Bundesliga landet diese Gratis-Option in ausnahmslos jedem Team in diesem Beitrag, denn eine bessere Alternative gibt es aktuell nicht. Allerdings müsst ihr euch beeilen, Mukiele zu holen.

Noch mehr sparen kann man, wenn man beispielsweise Gulacsi, Gnabry oder Coman durch noch günstigere Alternativen ersetzt. Allerdings bieten diese Karten für ihren Preis wirklich starke Werte. Alternativ findet ihr hier ein noch günstigeres Starter-Team.

Bundesliga-Team für mittleres Budget

Dieses Team bringt einige Upgrades

Was ist das für ein Team? In diesem Team stehen auch Spieler oberhalb der 10.000-Münzen-Grenze, allerdings wurde darauf geachtet, den Gesamtpreis nicht über 100.000 Münzen explodieren zu lassen. Für die Mannschaft in dieser Form müsst ihr etwa 70.000 Münzen hinlegen.

Einige Spieler wie Gnabry, Hernandez und Klostermann bleiben dabei erhalten, da sie im Vergleich nicht viel schwächer sind, als die nächst teureren Alternativen. Und es soll ja ein Budgetrahmen gehalten werden. Natürlich ist auch Mukiele wieder dabei.

Mit Haaland bekommt ihr einen sehr treffsicheren Stürmer in euer Team, mit Leon Goretzka einen vielseitigen Sechser. Die teuerste Karte in diesem Team ist Douglas Costa mit einem Preisschild von knapp 20.000 Münzen.

Die ist der pfeilschnelle Offensivspieler aber durchaus wert, dank 5-Sterne-Skills und starken Werten bei Tempo und Dribbling. Brandt kommt ins Team, um eine günstige, weitere Offensiv-Option zu liefern. Sommer bringt ein kleines Upgrade gegenüber Gulacsi im Gesamtrating, allerdings kann auch Gulacsi in diesem Team stehen bleiben, um Münzen zu sparen.

Bundesliga-Team für großes Budget

Top-Stürmer Lewandowski ist nicht billig – aber effektiv

Was ist das für ein Team? In diesem Team stehen auch Karten, die zum Teil sehr teuer sind, aber auch die entsprechende Leistung bringen. Eine davon ist Robert Lewandowski, den ihr als Sturmpartner für Haaland nutzen könnt. Mit 70.000 Münzen ist er teuer, weiß aber eben auch, wo der Kasten steht.

Leroy Sané auf dem Flügel ist pfeilschnell, Sancho kommt mit 5-Sterne-Skill-Moves daher. Davies hinten links ist die Lösung gegen schnelle Außenstürmer, Alaba das Upgrade gegenüber Hernandez. Klostermann kann man derweil sogar in diesem Team noch mitspielen lassen – das drückt den Preis. Mit Reus und Kimmich habt ihr eine gute Kombination aus Offensiv- und Defensivkraft. Und Neuer ist aktuell natürlich der beste Keeper der Bundesliga in FIFA 21.

Insgesamt kostet euch dieses Team teure 270.000 Münzen. Noch vor wenigen Wochen wäre der Preis hierfür allerdings deutlich, deutlich höher gewesen. Und: Im Vergleich ist das sogar noch preiswert. Denn im nächsten Team findet ihr Karten, die alleine schon so viel kosten.

Bonus: Das teuerste Bundesliga-Team für Reiche

Dieses Team ist extrem teuer

Was st das für ein Team? Wenn ihr euch dieses Team leisten könnt, seid ihr vermutlich Meister auf dem Transfermarkt, holt immer die besten Weekend-League-Belohnungen oder hattet irres Glück bei Packs. Immerhin kostet das teuerste Bundesliga-Team voller Spezialkarten über 2 Millionen Münzen. Zu empfehlen ist das Team nicht, es ist nicht gerade preiswert. Aber es ist spannend zu sehen, wie das aktuell wohl teuerste Bundesliga-Team aussieht.

Darin enthalten sind Inform-Varianten von Lewandowski und Haaland, sowie Rulebreaker und OTW-Versionen in der Offensive. In der Verteidigung wird das Innenverteidiger-Paar von Delaney und TOTW-Upamecano ersetzt – Letzterer kostet aktuell mal schlanke 265.000 Münzen. Die teuerste Karte ist hier übrigens Rulebreaker-Costa mit 450.000 Münzen.

Ob dieses Team im Vergleich wirklich so viele Münzen wert ist, ist allerdings fraglich. Gerade Karten wie Rulebreaker-Reus (400.000 Münzen) sind aktuell vielleicht etwas zu hoch angesetzt und dürften in den nächsten Wochen definitiv fallen. Auch sonst ist der Transfermarkt weiterhin seht in Bewegung und die hier veranschlagten Preise dürften sich noch ändern.

Das absolute Gegenteil der superteuren Überteams ist übrigens die Silber-Lounge, die aktuell läuft. Dort spielt ihr mit schwächeren Spielerkarten gegeneinander. Hier findet ihr einige Tipps für Silber-Karten.