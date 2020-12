FIFA 21 bringt heute ein neues RTTF-Team – Das erwartet euch

In FIFA 21 kommt heute nochmal ein Team mit dem Motto „Road to the Final“ ins Spiel. Hier erfahrt ihr alles zum Event.

Wann geht’s los? Das neue RTTF-Team erscheint heute Abend um 19:00 Uhr in Ultimate Team. Das zeigt ein neuer Ladebildschirm in FIFA 21. Ab diesem Zeitpunkt dürften die neuen Spezialkarten in Packs zu finden sein.

Der neue Ladebildschirm weist auf das neue RTTF Team 3 hin

Damit löst das RTTF-Team das aktuelle Freeze-Team in den Packs ab. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass noch weiterhin Freeze-SBCs erscheinen.

Was steckt im neuen RTTF-Event?

Das könnt ihr erwarten: Offiziell bekannt ist bisher nur, dass ein neues Team mit dem RTTF-Motto erscheint. Normalerweise bringen die Events auch immer Wochenaufgaben mit besonderen Belohnungen und passende Squad Building Challenges. Was genau uns erwartet, erfahren wir um 19:00 Uhr am Freitagabend.

Das gilt auch für die im Team stehenden Spieler. Allerdings liefert der Ladebildschirm immerhin schonmal den Hinweis, dass ein Spieler von Real Madrid dabei sein wird.

Insgesamt wird sich das Team nur noch aus Spielern zusammensetzen, die aktuell noch in der Champions League vertreten sind. Damit kommen Spieler folgender Teams in Frage:

Borussia Dortmund

FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig

FC Liverpool

FC Barcelona

Paris St. Germain

FC Porto

Juventus Turin (Piemonte Calcio im Spiel)

FC Sevilla

Lazio Rom

Atletico Madrid

FC Chelsea

Manchester City

Atalanta Bergamo

Real Madrid

Wer genau dabei ist, wird sich zum Event-Start zeigen.

Was sind RTTF-Karten? Diese Karten bekommen einen Werte-Boost und werden jedes Mal stärker, wenn sie eine Runde in der Champions League weiterkommen. Sollte also beispielsweise ein Barcelona-Spieler eine Karte bekommen und Barcelona wirft Paris aus dem Wettbewerb, wird diese Karte besser. Sobald eine Mannschaft raus ist, gibt es keine weiteren Upgrades mehr.

Die RTTF-Karten werden immer besser

Diese Karten sind insofern spannend, da sie auch auf dem Markt ziemliche Sprünge machen können, sobald sich abzeichnet, wer weiter kommt. Sie eignen sich also gut für Investments – solange das Team weiterkommt.

Eine solche RTTF-Karte ist übrigens auch Ihlas Bebou, aber in der Europa-League-Version. Und die Karte ist schon jetzt ziemlich stark.