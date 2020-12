In FIFA 21 hat die Europa-League-Karte von Bebou fast identische Stats zur absoluten Top-Karte von Mbappé. Wir vergleichen die Karten und verraten euch, ob sich Bebou für euer Team lohnt.

Um welche Karte geht es? Es geht um die dynamische RTTF-Karte vom Hoffenheimer Stürmer Ihlas Bebou. Diese ist mit einem Gesamtrating von 80 ins Spiel gekommen. Doch nun hat die Karte für das Weiterkommen von Hoffenheim in der Europa League ein Upgrade auf 83 erhalten.

Schaut man sich nun die einzelnen Werte der neuen 83er Karte an, dann sieht man einen absoluten Top-Stürmer mit Stats auf Mbappé-Niveau. Das Besondere: Bebou kostet nur einen Bruchteil und kann zudem noch stärker werden – vorausgesetzt TSG Hoffenheim erreicht die nächste Runde im laufenden Europa-League-Wettbewerb.

So stark ist die Karte von Bebou aktuell

So stark ist die Bebou-Karte

Das kann die Karte: Die Bebou-Karte ist eine absolute Top-Option im Sturm für Bundesliga-Teams in FUT 21. Sie hat alles zu bieten, was ein Top-Stürmer in FIFA 21 braucht: Er ist pfeilschnell, hat starke Schuss-Werte und besitzt außerdem sehr gute Dribbling-Stats.

Wendet man dann noch einen „Finisher-Chemistry-Style“ an, werden Schuss und Dribbling nochmal ordentlich geboostet, was in einem ultraschnellen, beweglichen Stürmer mit extrem starken Abschluss resultiert. Zudem sind mit Bebou 4-Sterne Skill Moves möglich.

Die detaillierten Stats von Bebou mit „Finisher-Chemistry-Style“

Einen Nachteil hat die Karte allerdings. Bebou hat nur 3 Sterne beim schwachen Fuß, was bedeutet, dass er mit links deutlich schlechter schießt. Wenn man das allerdings bedenkt und darauf achtet mit dem rechten Fuß zu schießen, spielt dieser Wert keine allzu große Rolle mehr.

Das kostet die Karte: Aktuell (Stand 17. Dezember 2020) müsst ihr ca. 150.000 Münzen für die RTTF-Karte von Bebou hinblättern (PS4). Spottbillig ist das zwar nicht, doch für diese Top-Werte und weitere potentielle Upgrades, geht der Preis definitiv in Ordnung.

Vor allem, wenn man den Preis mit Mbappé vergleicht. Seine Gold-Karte kostet momentan 1.135.000 Coins, bietet dafür aber auch 4-Sterne beim schwachen Fuß und 5-Sterne Skill Moves.

Die Stats sind sich verblüffend ähnlich

So kommt ihr an die Karte: In Packs ist die RTTF-Karte leider aktuell nicht mehr zu finden. Die einzige Möglichkeit den Stürmer zu erhalten ist daher der FUT-Transfermarkt.

Darum solltet ihr die Karte holen: Wenn ihr auf der Suche nach einem Top-Stürmer für euren Bundesliga-Squad seid, dann seid ihr bei Bebou genau richtig. Mit seinen grandiosen Werten sind zahlreiche Tore garantiert. Und wenn ihr Glück habt und Hoffenheim die Europa League dominiert, dann steigt nicht nur der Wert der Karte, sondern vor allem das Rating.

