In der Weekend League, dem härtesten Wettbewerb in FIFA 21, haben Meta-Spieler das Sagen. Wenn ihr mithalten wollt und viele Siege euer Ziel sind, dann kommt ihr an Meta-Spielern nicht vorbei. Wir zeigen euch, welche Karten sich besonders lohnen.

Was sind das für Karten? Diese Karten sind in FIFA 21 Ultimate Team besonders beliebt und dominieren vor allem die Weekend League. Das liegt daran, dass die Karten hervorragend zum aktuellen Gameplay von FIFA 21 passen und auf ihren Positionen genau die richtigen Werte bieten.

Daher werdet ihr solchen oder ähnlichen Spielern oft in der Weekend League begegnen und solltet für bessere Ergebnisse ebenfalls auf Meta-Spieler setzen.

Diese Meta-Karten sind besonders stark

Diese Karten zeigen wir euch: Wir stellen euch hier Meta-Karten vor, die zum aktuellen Zeitpunkt (28.11.2020) besonders gute Optionen in der Weekend League darstellen.

Federico Valverde

So stark ist Valverde: Valverde ist ein Mittelfeldspieler mit guten Werten in wirklich jedem Bereich. Doch vor allem bei der Geschwindigkeit, beim Dribbling und bei der Physis kann der Spieler punkten. Damit ist er ein Allrounder, den ihr sogar als ZDM spielen könnt. Eine Seltenheit, besonders für den Preis.

Das kostet die Karte: Ihr kriegt den Mittelfeldspieler aktuell für ca. 11.000 Münzen (PS4).

Marcus Rashford

So stark ist Rashford: Die Gold-Karte von Marcus Rashford ist die ideale Lösung für den linken Flügel in der Weekend League. Er ist pfeilschnell, extrem dribbelstark und hat einen fantastischen Abschluss. Zudem hat er 5-Sterne-Skill-Moves, 4-Sterne beim schwachen Fuß und einen herausragenden Ausdauer-Wert von 87.

Wenn ihr ihn euch leisten könnt und er in euer Team passt, dann solltet ihr diese Karte unbedingt holen.

Das kostet die Karte: Günstig ist Rashford allerdings nicht. Auf der PS4 müsst ihr aktuell 245.000 Coins für ihn ausgeben.

Ousmane Dembélé

So stark ist Dembélé: Warum Dembélé eine fantastische Ergänzung für euer Team ist haben wir euch hier schon einmal erklärt. Kurz zusammengefasst: Er ist sauschnell, komplett beidfüßig, dribbelstark und dabei nicht zu teuer.

Das kostet die Karte: Momentan könnt ihr euch die Karte für knapp 9.500 Coins (PS4) auf dem Transfermarkt kaufen.

Ferland Mendy

So stark ist Mendy: Schnelle Außenverteidiger sind in FIFA 21 extrem wichtig und besonders in diesem Bereich lässt euch Mendy nicht im Stich. Er ist sehr schnell und hat zudem herausragende Physis-Werte. Alles was ein Meta-Außenverteidiger aktuell braucht. Doch das schlägt sich auch im Preis nieder.

Das kostet die Karte: Mendy ist eine äußerst teure 83-er Karte, denn er kostet zurzeit satte 98.000 Münzen (PS4).

Joe Gomez

So stark ist Gomez: Die Werte von Joe Gomez lassen kaum Wünsche übrig, denn er ist schnell genug, um die meisten Stürmer einzuholen und seine Physis- und Defensiv-Werte helfen dabei diese zu stoppen. Das einzige Problem: Der hohe Preis.

Das kostet die Karte: 79.000 Münzen (PS4) müsst ihr aktuell für Joe Gomez auf den Tisch legen.

Heung Min Son

So stark ist Son: Der ehemalige Hamburger ist sehr beliebt in FUT 21 und das nicht ohne Grund. Die Werte von Son sind über jeden Zweifel erhaben und bieten in der Offensive alles, was man sich von einem Flügelstürmer wünschen kann. Highlights sind hier die extreme Geschwindigkeit, die sehr starken Schuss-Stats sowie die hohen Dribbling-Werte.

Doch vor allem die 5-Sterne beim schwachen Fuß machen Son so torgefährlich.

Das kostet die Karte: Für diese Top-Karte sind aktuell ca. 87.000 Münzen (PS4) fällig.

Timo Werner

So stark ist Werner: Die Gold-Karte von Timo Werner ist in vielen Teams im Sturm gesetzt und dort kaum wegzudenken. Denn Werner macht vor allem eines: Tore schießen. Dabei helfen ihm seine enorme Geschwindigkeit sowie die grandiosen Schuss- und Dribbling-Werte.

Wenn ihr ihn euch leisten könnt, dann muss er unbedingt in euer Team. Die Tore sind garantiert.

Das kostet die Karte: Für einen Spieler dieser Klasse sind die nötigen 110.000 Münzen (PS4) durchaus angebracht.

Zusätzlich zu diesen Meta-Karten haben wir hier 5 Tipps für mehr Siege in der Weekend League für euch.