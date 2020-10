FIFA 21: Deshalb muss Dembélé unbedingt in euer Ultimate Team

In FIFA 21 hat es die Karte von Dembélé wirklich in sich. Hier erklären wir euch, warum ihr den Franzosen unbedingt in euer Ultimate Team holen solltet: Das Preis/Leistungsverhältnis ist herausragend, für vergleichsweise wenig Münzen bekommt man so viel Schnelligkeit.

Um welche Karte geht es? Es geht hier um die Standard-Gold-Karte von Ousmane Dembélé mit einem Gesamtrating von 83. Sie wirkt auf den ersten Blick etwas unscheinbar, doch sie ist eine wahnsinnig gefährliche Waffe für euer FUT-Team. Wir erklären euch, warum ihr Dembélé unbedingt in euer Team holen solltet.

Gold-Karte von Dembélé

Schon in unserer Liste der aktuell beliebtesten Karten in FUT 21 taucht Dembélé auf, und das nicht ohne Grund.

So stark ist die Karte von Dembélé

Das macht die Karte aus: Es gibt mehrere Gründe, warum Dembélé in FIFA 21 Ultimate Team so empfehlenswert ist. Die Hauptgründe warum ihr ihn holen solltet sind allerdings schnell aufgezählt:

Er ist sauschnell,

kann mit beiden Füßen schießen

und ist dabei nicht zu teuer. (ca. 50.000 Münzen auf der PS4)

Schaut man sich dann seine Werte mal genauer an, dann versteht man schnell, was die Karte so grandios macht. Er hat ein Wahnsinnstempo von 95 und herausragende Dribbling-Stats von 91. Außerdem sind seine Pass-Werte richtig gut und auch sein Schuss kann sich sehen lassen. Besonders weil Dembélé 5-Sterne beim Schwachen Fuß hat und damit beidfüßig ist.

Doch ein Ass hat der Spieler noch im Ärmel: Er besitzt dazu auch noch 5-Sterne Skill Moves. Womit er geradezu unaufhaltsam wird, denn die Kombination aus 5-Sternen beim schwachen Fuß sowie den Skill Moves ist super selten.

Viele Tore und Vorlagen sollten also garantiert sein,

Mit „Basic“ Chemistry Style

So wird die Karte noch stärker: Wenn ihr euch entscheidet Dembélé in euer Team zu holen dann solltet ihr unbedingt den „Deadeye“ Chemistry Style benutzen. Dieser boostet vor allem seine Schuss-Werte um ein ganzes Stück. Doch auch die Pass-Werte werden durch den Chemistry Style an den richtigen Stellen angehoben.

Mit „Deadeye“ Chemistry Style

Der ehemalige Dortmunder ist damit eine eindeutige Empfehlung für euer FUT-Team. Hier zeigen wir euch die Stürmer mit den besten Ratings in FIFA 21 und ob sie sich lohnen.