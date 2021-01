FIFA 21: Die Weekend League lohnt sich diese Woche richtig

Ihr überlegt, diese Woche in FIFA 21 die Weekend League zu starten? Das könnte sich lohnen! Zwei Punkte machen dieses Wochenende interessanter als sonst.

Wann endet die Weekend League Qualifikation? Wenn ihr euch bisher noch nicht für die aktuelle Weekend League registriert habt, könnt ihr dies noch bis Samstag, 08:00 Uhr morgens tun.

Um euch zu registrieren, benötigt ihr allerdings insgesamt 2.000 FUT Champs Punkte. Habt ihr die noch nicht, müsst ihr nochmal in Division Rivals ran – dort gibt es für jedes Spiel eine bestimmte Menge an Punkten, je nach Division.

Doch gerade das aktuelle Wochenende könnte die Mühe wert sein. Das liegt an den folgenden zwei Punkten.

Weekend League Plus

Das ist Weekend League Plus: In Ultimate Team findet ihr gerade die Sonderaufgabe „Weekend League Plus“. Dabei handelt es sich um 3 Teilaufgaben, die euch jeweils eine Extra-Spezialkarte einbringen.

Gewinne 10 Spiele in der Weekend League, um eine Spielerwahl mit 1 von 3 FUT Champions Spielern aus TOTW 16 zu bekommen.

Gewinne 16 Spiele in der Weekend League, um eine Spielerwahl mit 1 von 4 FUT Champions Spielern aus TOTW 16 zu bekommen.

Gewinne 22 Spiele in der Weekend League, um eine Spielerwahl mit 1 von 5 FUT Champions Spielern aus TOTW 16 zu bekommen.

Ihr könnt euch also bis zu drei Extra-Spezialkarten aus dem aktuellen Team der Woche sichern, indem ihr die Weekend League spielt. Die Ziele sind dabei allerdings nicht ganz einfach – vor allem der dritte Teil erfordert eine ziemlich starke Leistung. Dennoch: Wer sich noch Karten aus dem aktuellen TOTW 16 sichern möchte, bekommt hier eine Extra-Chance.

Dies sind die 3 stärksten Karten aus dem aktuellen TOTW 16

Das aktuelle TOTW ist zwar nicht unbedingt eines der stärkeren der letzten Wochen, dennoch sind ein paar brauchbare Karten darin. Und mindestens für SBC-Futter lohnt sich die Aufgabe definitiv – beispielsweise für die Upgrade-SBCs. Tipps für mehr Siege in der Weekend League von FIFA 21 findet ihr hier.

Doch die Aufgabe ist nicht das einzig interessante.

Das TOTY rückt näher

Das hat es mit dem TOTY auf sich: Aktuell läuft noch die Wahl zum Team of the Year und ein offizieller Event-Start ist noch nicht bekannt. Allerdings wäre ein Start in der kommenden Woche am Freitag nach dem Ende der Wahl denkbar – spätestens in zwei Wochen.

Das TOTY kommt immer näher

Das Team of the Year bringt extrem starke Karten in Packs. Und wer jetzt Weekend League spielt, bekommt am kommenden Donnerstag einiges an Packs aus den FUT-Champs- und Division-Rivals-Belohnungen. Spart man sich diese für das TOTY auf, hat man zumindest ein paar Versuche mehr, einen TOTY-Spieler zu ziehen – auch, wenn die Chance gering ist. Übrigens: Wenn ihr noch mehr Wege ohne Geld sucht, für das TOTY an Packs zu kommen, findet ihr hier unsere Übersicht dazu.

Allerdings bringen euch die Belohnungen auch einiges an Münzen ein. In der Regel fallen die Preise von Spielern auf dem Markt rund ums TOTY merklich. Deswegen könnte es sich jetzt lohnen, nochmal das Münzkonto durch Weekend-League-Belohnungen aufzustocken und dann zum Event Verstärkungen für das eigene Team auf dem Transfermarkt zu kaufen.