In FIFA 21 steht demnächst das TOTY-Event an. Viele Spieler sichern sich hierfür ihre Packs. Wo bekommt man jetzt noch welche, ohne Geld zu zahlen?

Wann startet das TOTY? Der offizielle Startzeitpunkt für das TOTY-Event ist noch nicht bekannt, allerdings erklärte EA Sports, dass das Team of the Year noch im Januar enthüllt wird. Aktuell läuft die Wahlphase darüber, welche Fußballstars zum Event eine der extrem starken Karten bekommen würden. Mit dem Event selbst ist gegen Ende Januar zu rechnen.

Das TOTY bringt starke Spieler

Obwohl die Chancen auf einen TOTY-Spieler in Packs verdammt niedrig sind, sparen sich viele Spieler nun ihre erspielten Packs auf, um diese zum TOTY-Event zu öffnen und so die Wahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen. Dabei ist allerdings immer zu beachten, dass man nie wissen kann, was man aus Packs bekommt.

Manche Spieler kaufen Packs einfach für FIFA-Points. Doch wo kriegt man nun noch Packs her, wenn man kein Echtgeld in FUT ausgeben möchte und sich Packs lieber erspielt? Hier findet ihr einige mögliche Wege, um euch Packs für das TOTY-Event zu holen.

Packs aus Icon Swaps

So kriegt ihr Packs: Die Icon Swaps bieten aktuell gute Möglichkeiten, um sich Packs zu sichern. Hier müsst ihr bestimmte Aufgaben lösen, die vor allem in Freundschaftsspielen und Squad Battles stattfinden und so gut zu erledigen sind. Sie kosten euch in erster Linie Zeit, wobei viele Spieler auch einfach Matches rund um Icon Swaps aufgeben und die Dauer für die Aufgaben merklich verkürzen. Für jedes abgeschlossene Aufgaben-Set gibt es ein Token, das ihr dann eintauschen könnt.

Wer auf die Ikonen verzichten kann, könnte sich stattdessen Packs schnappen

Habt ihr genug Tokens zusammen, winken ein paar richtig gute Pack-Belohnungen.

Für 3 Tokens gibt es ein Pack mit 5 Spielern, die mindestens einen Wert von 85+ haben.

Für 2 Tokens gibt es 2 Ultimative Packs.

Für 5 Tokens gibt es ein Pack mit 25 Spielern, die mindestens einen 83+ Wert haben.

Aber beachtet: Diese Methode lohnt sich nur, wenn ihr nur wenige oder keine der Icon-Belohnung aus den Swaps haben wollt. Löst ihr Tokens für Packs mit zufälligem Inhalt ein, habt ihr nicht mehr so viele für andere Belohnungen übrig.

Packs aus lohnenden SBCs

So kriegt ihr Packs: Es kommen regelmäßig neue SBCs ins Spiel, die ihr relativ einfach abschließen könnt und die euch ein paar Packs als Belohnung bringen. Hier heißt es tagtäglich die Augen offen zu halten.

Es gibt einige SBCs, für die ihr wunderbar euer SBC-Futter im Verein verwenden könnt und am Ende Packs dabei herausbekommt, die mehr Wert oder nützlicher sind als die Spieler, die ihr eintauscht. Welche Packs sich lohnen, erfahrt ihr in unserer Pack-Übersicht zu FIFA 21.

Eine einigermaßen sichere Bank sind die wöchentlichen „Top-Partien“-SBCs, aus denen ihr tauschbare Packs bekommen könnt. Daneben lohnen sich einige Teil-SBCs aus den Ligen-SBCs. Ein paar Beispiele:

Die Chelsea-SBC im Premier-League-Abschnitt kostet Spieler im Wert von etwa 10.000 Münzen und bringt euch ein tauschbares Seltene-Electrum-Spieler-Set.

Die Bayern-SBC bringt euch ein Prime-Goldspieler-Pack (untauschbar) für Spieler im Wert von etwa 10.000 Münzen.

Die Leipzig-SBC aus dem Bundesliga-Abschnitt bringt ein Seltene-Electrum-Spieler-Set (untauschbar) für Spieler im Wert von etwa 10.000 Münzen.

Die „Finale“ SBC aus dem Champions-League-Abschnitt bringt ein Mega-Pack (untauschbar) für Spieler im Wert von etwa 9.000 Münzen.

Es gibt weitere ähnliche SBCs in den Ligen-SBCs. Wichtig: Viele SBC-Belohnungen sind hier mittlerweile untauschbar (die Chelsea-SBC und die Top-Partien sind Ausnahmen).

Das heißt: Die Packs, die ihr hier raus bekommt, bringen euch in der Regel keine Münzen. Sie sind allerdings im Vergleich günstiger als im Shop zu bekommen und „kostenlos“, wenn ihr ungenutzte Spieler aus dem Verein verwendet. Sollte in den Packs nichts brauchbares sein, gibt es zumindest wieder SBC-Futter.

Packs aus Zielen

In den Zielen von Ultimate Team stecken ebenfalls eine Menge Packs, die ihr euch über das reine Spielen von FUT verdienen könnt. Unter anderem stecken einige im Saison-Fortschritt, in dem ihr durch EP aufsteigt.

In den Zielen gibt es immer wieder Packs als Belohnungen

Ein paar andere Ziele, die man für Packs verfolgen könnte, sind:

Koop-Partien in den Meilensteinen. Gewinnt 25 Koop-Partien für ein Premium-Goldspieler-Set oder 100 für ein Seltene-Spieler-Pack.

Meisterung: Vorlagen bringt ein Seltene-Spieler-Pack, wenn ihr in 100 separaten Partien zum Vorbereiter werdet. Lohnt sich, wenn man es noch nicht hat.

Meisterung: Abschluss bringt ein Jumbo Seltene-Spieler-Pack für 500 Tore mit einem Team, das mindestens Gesamt 85 hat.

Außerdem gibt es ein Seltene-Spieler-Pack für 100 Tore per angeschnittenem Schuss.

Die Aufgabenreihe „Die Silber-Experten“ bringt ein seltenes Mega-Pack sowie Belohnungen für Teil-Aufgaben.

Packs gibt es aus verschiedensten Zielen und an manche könntet ihr bereits automatisch sehr nah rangekommen sein. Bedenkt aber: Auch diese Packs sind untauschbar.

Packs aus Belohnungen

Zu guter Letzt gibt es noch die klassische Variante: Packs gibt es auch aus den

Hier könnt ihr mehr Packs bekommen, je besser ihr im Wochenwettbewerb abschneidet. Entscheidet ihr euch am Belohungstag für die untauschbare Variante der Rivals-Belohnungen, bekommt ihr sogar doppelte Packs, deren Inhalt ihr dann aber nicht verkaufen könnt. Hier müsst ihr euch immer die Frage stellen: Hofft ihr auf Spieler (beispielsweise aus dem TOTY), die ihr direkt im Team einsetzen könnt? Oder wollt ihr Gewinn auf dem Transfermarkt machen? In letzterem Fall nützen euch untauschbare Packs erstmal nicht direkt etwas.

Um möglichst gute Packs abzustauben, müsst ihr so oft gewinnen wie möglich. Hier findet ihr einige Tipps für die Weekend-League-Variante.