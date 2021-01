FIFA 21: Spieler sauer – Wie kann Thomas Müller im TOTY fehlen?

Die Wahl für das TOTY in FIFA 21 ist eröffnet. Doch mit Thomas Müller fehlt ein Kandidat, den viele Spieler eigentlich erwartet hätten.

Das ist passiert: Am Donnerstagabend, den 07. Januar begann die Wahl zum TOTY, also dem Team of the Year in FIFA 21. Dieses Event belohnt die besten Spieler des Jahres mit einigen der stärksten Karten, die man in Ultimate Team bekommen kann.

Nominiert sind insgesamt 70 Spieler, aus denen Fans die Top-Elf des Jahres wählen können. Dabei sind sehr große Namen, wie Messi, Mbappé oder Neymar, aber auch unerwartete Spieler, wie Joselu, Mikel Merino oder Acerbi. Mögliche Favoriten findet ihr in den TOTY-Predictions.

Ein Spieler, der hingegen gar nicht erst zur Wahl steht, ist Thomas Müller vom FC Bayern. Das überraschte und ärgert jetzt so manchen FIFA-Spieler.

Starkes Jahr, aber kein TOTY mit Müller

Als die Nominierten veröffentlicht wurden, dauerte es nicht lange, bis die ersten Kommentare auftauchten, die das Fehlen von Thomas Müller nicht nachvollziehen konnten. Auf Twitter, YouTube und im FIFA-Subreddit äußern Spieler ihr Unverständnis darüber, dass Müller nicht mal die Chance auf eine TOTY-Karte bekommt. Und das, wo Müller insgesamt ein sehr starkes Jahr hatte.

Der Bayern-Offensivspieler glänzte im Jahr 2020 nicht nur mit vielen Toren und Assists, sondern trug auch maßgeblich zum Gewinn des Triples des FC Bayern München bei, der sich in der vergangenen Saison sowohl den Titel in der Champions League, als auch den DFB-Pokal und die deutsche Meisterschaft sicherte. Offenbar nicht genug, um für das Team of the Year in Frage zu kommen.

70 Spieler sind dabei, aber Müller fehlt

Vom FC Bayern sind Kimmich, Lewandowski, Davies und Neuer dabei. Außerdem ist Thiago nominiert, der bis zum Sommer noch für die Bayern spielte. Doch das Müller in dieser Reihe fehlt, ärgert so manchen Spieler. Einige Beispiele:

„Es wäre lächerlich, wenn er bei einer 30-Mann-Auswahl nicht dabei wäre. Bei 70 nominierten Spielern draußen zu sein, ist ein Verbrechen“, kommentiert ein User (via reddit).

„Thomas Müller ist nicht nominiert, aber Joselu von Alaves schon… EA hat TOTY jetzt schon ruiniert“, schreibt ein anderer (via reddit)

„Wo zum Teufel ist Müller? Was muss er noch tun, um irgendwie Anerkennung zu bekommen?“, kommentiert noch ein User (via reddit)

Kommt Müller doch noch? Im eigentlichen TOTY wird Müller als fehlender Nominierter nicht mehr stehen. Dennoch hoffen einige Fans nun, dass er zumindest als SBC oder Aufgabenspieler auftaucht. Wie das aussehen könnte, zeigt etwa dieser reddit-Post:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Reddit Inhalt

Schaut man sich das bisherige Echo in den Kommentaren an, dürfte eine solche SBC wohl ziemlich viele Befürworter finden. Im Mittelfeld wäre eine solche Müller-Karte ziemlich gut zu gebrauchen. Hier heißt es wohl abwarten, bis das Event beginnt und dann schauen, was kommt.

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass sich Spieler hinsichtlich der Bewertung von Bayern-Spielern ärgern. Auch die ursprünglichen Bayern-Ratings sorgten für Ärger, weil dort aus Sicht vieler Fans zu schlechte Werte vergeben wurden.