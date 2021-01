FIFA 21: 6 Tipps für mehr Tore, die euch schnell besser machen

Eine Sache ist in FIFA 21 besonders wichtig: Tore schießen. MeinMMO zeigt euch, wie ihr euer Angriffsspiel verbessert und dadurch mehr Tore vorbereiten und erzielen könnt.

Egal, ob ihr FIFA-Neueinsteiger seid oder bereits seit mehreren Jahren auf dem virtuellen Fußballplatz steht. Mit jedem FIFA-Teil ändert sich das Gameplay und damit auch das Angriffsspiel.

Deshalb haben wir 6 Tipps für euch, die dabei helfen, besser im Angriffsspiel zu werden und damit mehr Tore zu schießen.

1. Schickt und ruft eure Spieler

Darum geht es: Oft genug stellt man fest, dass zu wenig Bewegung in der eigenen Mannschaft herrscht. Spieler sind oft starr und laufen nicht in die Lücken, die man sich vorstellt. Das kann ganz schön frustrierend sein. Doch es gibt eine Lösung, die ihr euch aneignen könnt. Ihr könnt eure Spieler nämlich manuell zu euch rufen oder auf einen Laufweg schicken.

So funktioniert es: Ihr schaut mit dem linken Stick auf den Spieler, der entweder geschickt oder gerufen werden soll. Danach drückt ihr entweder:

R1/RB-Taste: Spieler rufen

L1/LB-Taste: Spieler schicken

um den ausgewählten Spieler auf die Reise zu schicken oder für einen Pass in eure Richtung zu holen. Besonders mit dem Schicken habt ihr deutlich mehr Möglichkeiten, einen Angriff einzuleiten und ein Tor vorzubereiten.

2. Nutzt die starke R1/RB-Flanke

Darum geht es: Im neuesten FIFA-Teil sind Flanken zwar deutlich effektiver, als noch im Vorgänger, doch ganz normale Flanken auf den Kopf eurer Stürmer führen trotzdem noch relativ selten zum Torerfolg.

Da trifft es sich gut, dass in FIFA 21 aktuell die R1/RB-Flanken besonders mächtig sind. Diese kommen scharf und mit viel Tempo halbhoch auf den Fuß eures Stürmers und sind dadurch schwer zu verteidigen.

So funktioniert es: Diese Flanke ist besonders gefährlich, wenn ihr über den Flügel kommt und eurer Stürmer in der Mitte Richtung Tor sprintet.

Drückt nun R1/RB sowie die Flanken-Taste und gebt volle Power. Der Ball kommt nun halbhoch mit hoher Geschwindigkeit auf euren Stürmer und dieser muss den Ball nur noch über die Linie bringen.

3. Übt ein paar Freistoß-Varianten ein

Darum gehts: Freistöße in FIFA 21 zu schießen, kann auf den ersten Blick ganz schön abschreckend wirken. Es gibt zahlreiche Freistoß-Varianten und zig verschiedene Methoden, den Ball aufs Tor zu bringen. Setzt man sich damit nicht auseinander und versucht einfach sein Glück, dann landet der Ball mit großer Wahrscheinlichkeit auf der Tribüne.

Es gibt allerdings ein paar simple Methoden, die jeder einfach erlernen kann, um aus den komplizierten Freistoß-Situationen sichere Tore zu machen. Alle Freistoß-Varianten müsst ihr dafür nicht lernen.

Eine sehr gute Freistoß-Situation für einfache Tore

So funktioniert es: Eignet euch für die verschiedenen Distanzen einfach jeweils eine Freistoß-Methode an. Für kurze Entfernungen bietet sich zum Beispiel die Topspin-Variante an. Für weite Entfernungen eignet sich der Power-Freistoß.

Wie die beiden Varianten genau funktionieren, verraten wir euch hier:

FIFA 21: So schießt ihr perfekte Freistöße für die Weekend League

So werdet ihr zwar kein absoluter Freistoß-Spezialist, habt aber mehr Chancen auf Tore als Spieler, die sich damit gar nicht auseinandersetzen.

4. Spielt gelupfte Pässe

Darum geht es: In FIFA 20 wurden die gelupften Pässe eingeführt und auch in FIFA 21 sind sie immer noch sehr effektiv. Denn der Vorteil bei diesen Pässen ist, dass der Ball halbhoch und nicht flach beim Mitspieler ankommt. Das bedeutet, dass man den Ball direkt weiterleiten oder per Volley aufs Tor bringen kann, ohne ihn vorher annehmen zu müssen. Das spart kostbare Zeit.

Außerdem haben gegnerische Verteidiger große Schwierigkeiten, halbhohe Pässe abzufangen und man kann grätschende Gegner einfach mit einem gelupften Pass überspielen.

So funktioniert es: Einen gelupften Pass auszuführen ist ziemlich einfach. Ihr drückt zweimal die Pass-Taste schnell hintereinander und schon kommt Euer Pass gelupft.

Dabei gibt es zwei Varianten:

Gelupfter Pass – Zweimal X/A-Taste

Gelupfter Steilpass – Zweimal Dreieck/Y-Taste

5. Nutzt Finesse-Schüsse so oft es geht

Darum geht es: Wenn ihr freie Bahn für einen angeschnittenen Schuss auf das Tor habt, dann solltet ihr einfach mal draufhalten. Denn in FIFA 21 ist der Finesse-Schuss eindeutig die stärkste Schuss-Variante, um ein sicheres Tor zu erzielen.

So funktioniert es: Der Finesse-Schuss ist einfach auszuführen. Ihr ladet einfach euren Schuss mit 2 bis 3 Balken auf, haltet die R1/RB-Taste und zielt dabei auf den langen Pfosten. Mit etwas Glück ist der Ball auch schon drin. Beachtet aber dringend, dass euer Schütze mit seinem starken Fuß schießen kann. Diese Schüsse sind schon am Rand des Strafraumes sehr stark.

6. Lernt 1 bis 2 effektive Skill Moves

Darum geht es: Ähnlich wie bei den Freistößen kann die schiere Anzahl an Skill Moves erstmal etwas überfordern. Doch ihr braucht euch keinen ganzen Katalog an Tricks zu merken. Es reichen 1 bis 2 effektive Skill Moves, um gegnerische Verteidiger stehenzulassen und freie Bahn auf das Tor zu kriegen.

So funktioniert es: Fangt am besten mit den wirklich einfachen Skill Moves wie der Ballrolle an. Diese ist sehr einfach auszuführen und dabei ziemlich effektiv. Richtig eingesetzt, lasst ihr mit der Ballrolle Keeper und Verteidiger einfach stehen.

Quelle: YouTube/AussieFifa HD

So geht die Ballrolle: Wenn ihr mit eurem Spieler geradeaus lauft, haltet den rechten Stick nach oben oder unten – je nachdem, in welche Richtung ihr in den Ball rollen möchtet.

Weitere einfache und effektive Skill Moves erklären wir euch hier im Detail:

FIFA 21: Mit diesen 5 effektiven Skill Moves trickst ihr jeden Verteidiger aus

Wenn ihr diese Tipps und Tricks beherzigt und euer Angriffsspiel verbessert habt, dann könnt ihr euer Glück in der Weekend League versuchen. Wie ihr dort mehr Siege einfahren könnt, verraten wir euch hier.