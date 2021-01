FIFA 21: So holt ihr Headliner Cunha ohne Münzen für euer Bundesliga-Mittelfeld

In FIFA 21 könnt ihr euch über die Aufgaben eine neue Spezialkarte für euer Team sichern. Headliner Matheus Cunha passt besonders gut zu Bundesliga-Teams, die Verstärkung im Mittelfeld brauchen.

Das ist die Karte: Bei der neuen Spezialkarte handelt es sich um ein Headliner-Objekt. Das bedeutet: Die Karte wird jedes Mal besser, wenn Matheus Cunha eine performance-basierte Spezialkarte bekommt, also zum Beispiel eine TOTW-Karte, oder wenn sein Verein, Hertha BSC, viermal hintereinander in der Liga gewinnt. Bisher hatte Cunha eine TOTW-Karte.

Ob die Karte viele Upgrades bekommt, ist offen. Bisher hat Hertha BSC in der laufenden Saison noch keine vier Siege hintereinander feiern können. Doch schon ohne Upgrade sieht die Karte ziemlich gut aus.

Cunha hat solide Werte in der Offensive

Die neue Cunha-Karte ist auf der ZOM-Position beheimatet und bringt gute Werte in allen offensiven Bereichen mit. Besonders beim Dribbling kann Cunha überzeugen. Er dürfte ein guter Lenker im zentralen Mittelfeld sein, wenn ihr einen Spieler sucht, der eure Angriffe dirigiert. Außerdem hat er eine gute Kombination von vier Sternen auf dem schwachen Fuß sowie bei den Skill Moves.

Ihr könnt Cunha in reinen Bundesliga-Teams nutzen oder Hybriden mit brasilianischen Spielern erstellen. Das Beste an der Karte ist aber, dass man sie komplett ohne den Einsatz von Münzen bekommen kann. Ihr müsst lediglich einige Aufgaben lösen.

So holt ihr euch Cunha über die Aufgaben in FUT

Das müsst ihr tun: Insgesamt müsst ihr fünf Aufgaben abschließen, die allesamt im Live-FUT-Freundschaftsspiel-Modus „Headliner-Challenge“ stattfinden. Die Aufgaben sehen so aus:

Jetzt wird’s heiß : Erziele bei einem Sieg ein Tor von außerhalb des Strafraumes.

: Erziele bei einem Sieg ein Tor von außerhalb des Strafraumes. Heißer Samba: Verbuche bei 2 separaten Siegen ein Tor und einen Assist mit brasilianischen Spielern.

Verbuche bei 2 separaten Siegen ein Tor und einen Assist mit brasilianischen Spielern. Temperaturanstieg : Verbuche bei 3 separaten Siegen einen Assist per Steilpass mit Spielern, die mindestens einen schwachen Fuß mit vier Sternen haben.

: Verbuche bei 3 separaten Siegen einen Assist per Steilpass mit Spielern, die mindestens einen schwachen Fuß mit vier Sternen haben. Headline-Held: Gewinne vier Partien in „Headliner-Challenge“.

Gewinne vier Partien in „Headliner-Challenge“. Torserie: Triff in 10 separaten Spielen mit Bundesliga-Spielern.

5 Aufgaben gilt es zu lösen

Das müsst ihr beachten: Wie erwähnt müssen all diese Aufgaben müssen in Freundschaftsspiel-Modus „Headliner-Challenge“ abgeschlossen werden, nicht in Rivals oder ähnlichem. Das bringt euch aber einige Vorteile.

Die „Headliner-Challenge“ hat eine Besonderheit. Die Spiele finden im „Max Chem“-Modus statt. Das heißt: Eure Mannschaft bekommt volle Chemie, unabhängig von Position oder Links. Das heißt: Ihr könnt im Grunde aufstellen, wen ihr wollt. Voraussetzung ist allerdings, dass ihr mindestens 7 unterschiedliche Ligen einsetzt.

So löst ihr die Aufgaben: Auf jeden Fall solltet ihr einen oder mehrere ordentliche Bundesliga-Offensivspieler nutzen, die euch schnell die Treffer für die Aufgabe „Torserie“ bringen. Hier gibt es aber viele Optionen, von Lewandowski über Haaland bis hin zu verschiedenen Karten von Plea, Hazard, Victor, Bebou oder Gnabry. Wie ihr schnell Tore erzielt, erfahrt ihr hier.

Dazu braucht ihr Spieler, die mindestens vier Sterne auf dem schwachen Fuß haben. In der Bundesliga sind das etwa Lewandowski, Kimmich, Gnabry, Reus, Brandt, Müller und viele andere. Es ist aber nicht zwingend, dass dieser Spieler aus der Bundesliga kommt.

Außerdem benötigt ihr noch einen guten Fernschützen für das Tor von außerhalb sowie einen Brasilianer. Bedenkt: Im Freundschaftsspiel könnt ihr auch Leihspieler benutzen, ohne dass ihre Vertragszahl sinkt. Das heißt, ihr könnt auch problemlos Leih-Spieler wie Mbappé, Maradona oder ähnlich mächtige Karten benutzen, wenn ihr sie als Leih-Objekte im Verein habt. Durch die Vorgaben der Headliner-Challenge sind euch kaum Grenzen gesetzt.

Ihr könnt die Aufgaben also auch gut verwenden, um mal andere Spieler als die üblichen Verdächtigen auszuprobieren. Einige günstige Spieler für euer Team findet ihr hier.