FIFA 21 Headliners-Event – Predictions zu den neuen Spezialkarten

In FIFA 21 kommt das Headliners-Event auf uns zu. Doch was können die neuen Spezialkarten und welche Spieler sind dabei? Wir werfen einen Blick auf die Promo und verraten euch, welche Spieler Headliners-Karten erhalten könnten.

Der Ladebildschirm in FIFA 21 Ultimate Team hat es verraten: Am Freitag startet das Headliners-Event.

Der Ladebildschirm ist bisher der einzige Hinweis zum Headliners-Event

Was sind Headliners-Karten? Bei den Headliners-Karten handelt es sich normalerweise um dynamische Spezialkarten, die sich wie Ones-To-Watch-Karten verbessern, sobald es der jeweilige Spieler in ein Team of the Week schafft oder eine andere leistungsbasierte Spezialkarte erhält. So war es zumindest in den letzten beiden FUT-Jahren.

Dabei galten bisher folgende Regeln:

Die Headliners-Karte ist immer einen Punkt stärker, als die letzte Inform-Karte des Spielers.

Nach 4 Liga-Siegen in Folge erhält die Headliners-Karte ein Upgrade.

Bei der Auswahl der Spieler orientiert sich EA an Fußballspielern, die in der Hinrunde starke Leistungen gezeigt haben und somit für Schlagzeilen gesorgt haben – „Headliner-Spieler“ also.

Wann startet das Event genau? Das Event startet pünktlich zum neuen Jahr, am 1. Januar 2021 um 19:00 Uhr. Ab dann sind die neuen Spezialkarten in Packs verfügbar.

Was bedeutet das für das TOTY-Event? Viele FUT-Spieler haben zum Ende des Jahres fest mit dem TOTY-Event (Team of the Year) gerechnet. Dass jetzt zuerst das Headliners-Event erscheint, ist eine Überraschung.

Damit dürfte das TOTY-Event vermutlich nach dem Headliners-Event, in den nächsten Wochen erscheinen.

Welche Karten bringt das Headliners-Event?

Welche Karten wird es geben? Bisher sind noch keine Details über die neuen Headliners-Karten bekannt. Die offiziellen Karten werden erst zum Event-Start von EA enthüllt.

Die Predictions zum Headliners-Event: Doch bis die offiziellen Karten bekannt sind, können wir uns mit Predictions einen guten Überblick über die möglichen Kandidaten verschaffen. Wir schauen uns dazu die Vorhersagen von dem bekannten FIFA-YouTuber KieronSFF an.

Die Vorhersage zum Headliners-Team

Diese Spieler könnten Headliners-Karten erhalten:

ST: Watkins (Aston Villa)

ZM: Soler (Valencia)

MS: Benzema (Real Madrid)

ST: Haaland (Borussia Dortmund)

LM: Grealish (Aston Villa)

ST: Zaha (Crystal Palace)

ST: Iago Aspas (Celta Vigo)

LF: Oyarzabal (Real Sociedad)

LF: Mkhitaryan (Roma FC)

ST: Dia (Stade Reims)

ZOM: Goncalves (Sporting Lissabon)

RV: Tavernier (Rangers)

RM: Lozano (SSC Neapel)

ZM: Milinkovic-Savic (Lazio Rom)

ST: Vardy (Leicester City)

ZOM: Fernandes (Manchester United)

LM: Son (Tottenham Hotspur)

TW: Lopes (Lyon)

LV: Hernandez (AC Mailand)

LV: Angelino (RB Leipzig)

LV: Max (PSV Eindhoven)

Bedenkt aber, dass die Vorhersagen sich deutlich vom echten Headliners-Team unterscheiden können.

Falls ihr noch auf der Suche nach günstigen Verstärkungen für euer Team seid, dann haben wir hier ein paar preiswerte Vorschläge für euch.