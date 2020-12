FIFA 21: 5 richtig starke Spieler unter 25.000 Münzen

FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Der Außenspieler von Manchester City kommt vor allem mit starken Dribbling-Werten daher und bietet auch noch einen 5-Sterne-Wert bei den Skills. In Sachen Tricks ist Mahrez also gut aufgestellt. Dazu kommen gute Werte bei den Pässen und im Dribbling. Er ist ein guter Vorbereiter und kostet aktuell 15.000 Münzen.

Der Argentinier spielt in der italienischen Serie A und bringt alles mit, was ein guter Zehner braucht. Er hat die nötige Übersicht bei Pässen und ein ordentliches Dribbling. Sein 90er-Tempo macht ihn zu einem fixen Angreifer. Dazu hat er vier Sterne auf schwachem Fuß und Skills. Er kostet aktuell etwa 23.000 Münzen.

Der Engländer kostet nach aktuellem Stand ziemlich genau 25.000 Münzen und passt so gerade noch in unsere Liste. Er ist eine gute Option, wenn ihr ein Premier-League-Team spielt. Ein hohes Tempo und ein sicherer Abschluss machen ihn zu einem gefährlichen Stürmer.

Was ist das für eine Liste? In diesem Artikel findet ihr Spieler unterhalb von 25.000 Münzen, deren Werte aber eine Verbesserung des eigenen Teams versprechen. Sie alle müssen so gut sein, dass sich der Preis lohnt.

Ihr sucht nach Verstärkungen für euer Team in FIFA 21 ? Dann findet ihr hier einige Spieler unter 25.000 Münzen, die sich in Ultimate Team lohnen.

