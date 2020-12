Erling Haaland ist der neue Bundesliga POTM in FIFA 21. Seine Karte sieht verdammt stark aus, kostet aber auch einiges an Münzen. Dennoch lohnt sie sich.

Das ist Haaland als POTM: Jeden Monat gibt es in den großen Ligen von FIFA 21 einen neuen POTM, also den „Player of the Month“. Dieser Spieler bekommt dann eine neue Spezialkarte, die verbesserte Werte mitbringt und per Squad Building Challenge freigeschaltet werden kann.

So sieht Haalands neue Karte aus

Für die Bundesliga ist das in diesem Monat Erling Haaland von Borussia Dortmund. Und der hat eine Spezialkarte bekommen, die sich gewaschen hat. Nachdem er bereits zweimal im TOTW stand und auch eine Champions-League-Karte erhielt, springt seine neue POTM-Karte nun auf einen Gesamtwert von 90.

Lohnt sich die Haaland-SBC für die POTM-Karte?

So stark ist die Karte: Dieser Haaland-Karte fehlt es an wenig. Sein Tempo-Wert liegt bei 90 und setzt sich aus einer 86er Beschleunigung und 94 Sprintgeschwindigkeit zusammen. Die Schüsse liegen bei 94, wobei fast alle Schusswerte bei über 90 liegen – nur Volleys (89) und Elfmeter (86) liegen leicht drunter. Dazu kommt ein riesiger Physiswert von 91 und ein ordentliches Dribbling mit 85.

Hat sie Schwächen? Nur beim Passen und Verteidigen hat die Karte eher Schwächen. Außerdem hat Haaland nur drei Sterne auf dem schwachen Fuß und bei Skills, weswegen er nicht der beste Trickser ist und lieber mit seinem besseren linken Fuß schießen sollte. Dennoch: Auf Grundlage seiner Werte dürften seine Torschüsse kaum zu stoppen sein, wenn er erstmal vor dem Tor des Gegners steht.

Was kostet die Karte? Ein richtiges Schnäppchen ist Haaland nicht, man muss schon ein bisschen was für ihn investieren. Drei Teil-SBCs müssen gelöst werden.

3 SBCs müsst ihr für Haaland lösen

Sie erfordern:

Ein 84er Team mit einem Dortmund- und einem TOTW-Spieler und 80 Chemie.

Ein 85er Team mit 75 Chemie und mindestens einem Bundesliga-Spieler.

Ein 85er Team mit 70 Chemie und einem TOTW-Spieler.

Erste Lösungen aus der Community (via futbin) erreichen einen Gesamtpreis von etwa 300.000 Münzen, wenn man ganz von vorne anfängt. Hat man aber schon ein paar Spieler als SBC-Futter im Verein angespart, kann man diesen Preis drücken.

Dort können auch Packs aus den Icon Swaps helfen, wenn man es gerade nicht auf eine der Ikonen abgesehen hat. Die Belohnungen aus den Swaps kann man gerade recht schnell kriegen.

Haalands POTM-Karte in FIFA 20 war deutlich teurer (via futbin)

Auch, wenn 300.000 Münzen nach sehr viel klingt: Man bekommt dafür eine sehr starke Karte, deren Werte sie auf Sicht erstmal zu einer der Top-Karten innerhalb der Bundesliga machen. Und gerade wenn man auf andere SBCs schaut, ist POTM Haaland durchaus preiswert. Übrigens auch im Vergleich mit sich selbst: In FIFA 20 bekam Haaland eine schwächere POTM-Karte mit 89 Gesamtwert, die knapp 800.000 Münzen kostete.

